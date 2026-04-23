スター・ウォーズシリーズの最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して23日、東京ディズニーランドで仮装できる特別イベントが開催され、招待や抽選に当たった約70人のファンたちが参加。衣装のこだわりや作品の魅力などを聞きました。

東京ディズニーランドにある『スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー』は、スタースピーダー1000に乗ってスリリングで予測不能な宇宙旅行へ出かける人気アトラクションです。通常は体験するたびにストーリーや登場するキャラクターが異なる内容となっていますが、4月23日から6月30日までは期間限定で“必ずマンダロリアンとグローグーが登場する”特別バージョンを実施。

初日の23日は特別に仮装もできるイベントが開催され、作品の世界観を再現した衣装に身を包んだファンたちが集まりました

■制作期間は1年半 120万円超えの仮装も

この日は特別に仮装が許されたイベントということで、最新作の主役・マンダロリアンの仮装をしたファンにこだわったポイントを聞いてみると「様々あるんですけど、やっぱり革の質感ですかね。やっぱり日に焼けたりして皮のなめしを使ったり」とコメント。制作期間や費用は「制作期間は1年ぐらいで、費用は今のところ120万かかっています」と話しました。

■スター・ウォーズのファン歴40年以上の人も

また特別イベントについては「いや〜本当に信じられないですね。実際ハロウィーンのとき来たことはありますけど、こうやってやっぱりフルコスチュームで参加するってことは不可能なので、とてもうれしいですね」と喜びを語りました。

子供の頃から40年以上『スター・ウォーズ』ファンだという人は、作品の魅力について「登場人物も個性があって魅力的で、本当にコスプレやるにも楽しくて、大好きです」と話しました。

■約7年ぶりに『スター・ウォーズ』が映画館に帰ってくる

シリーズ最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日（金）日米同時公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』その後の銀河が舞台。孤高の賞金稼ぎ“マンダロリアン”と強大なフォースを秘めた“グローグー”、親子のような絆で結ばれた2人の冒険が描かれます。