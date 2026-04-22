関係が長くなるほど苦しくなる。結局、不倫が“消耗戦”になる理由
最初は楽しかったはずなのに、気づけばしんどさのほうが大きくなっている。関係は続いているのに、心は少しずつ疲れていく。不倫関係でそんな感覚に陥る人は少なくありません。実は不倫は、長く続くほど“消耗しやすい構造”を持っています。
満たされない状態が続く
不倫関係だと一緒にいられる時間は限られ、すべてを共有できる関係ではありません。どこか満たされない感覚が残ったまま続いていくため、小さな不満が積み重なりやすくなります。その積み重ねが、気づかないうちにストレスとして蓄積されていくのです。
感情の波が大きくなる
会えたときは一気に満たされますが、会えない時間は不安や寂しさが強くなるのも不倫のあるある。その繰り返しで感情の振れ幅が大きくなり、精神的な消耗が増えていきます。
出口が見えないまま続く
関係がこの先どうなるのか、はっきりしない状態が続く。終わりに向かっているのか、それとも続くのかが見えないと、人は不安を抱えやすくなります。その“宙ぶらりん”な状態が、消耗を感じる大きな要因です。
関係が続いていることと、満たされていることは同じではありません。続けることで消耗しているのか、それとも満たされているのか。その違いに気づくことが、この先を考えるきっかけとなるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
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