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今回Motorzチャンネルのシリーズ動画「わんこと全国旅」では、アウトドアライターの森風美さんとカメラマンのショーンさんが、愛犬の「ドンちゃん」と共に長崎県の壱岐を目指すフェリー旅の様子を紹介しています。



動画の冒頭、一行は佐賀県の唐津港に到着。ここからフェリーに乗って壱岐へ渡る計画です。森さんは「島に渡るカーフェリーって関東だとあんまり馴染みないんですけど、四国とか関西とか九州にたくさんあるので、その中から行ってみたかった壱岐に今日は行ってきます」と意気込みを語りました。



今回の旅のポイントは、愛犬とのフェリー乗船です。森さんはペット同伴のルールについて、「小型犬の場合はケージとかキャリーに入れて船内に連れ込んだりとかができるんですけど、大きいわんちゃんの場合は車内に入れたままで乗船して、そのまま向こうの港に着いたら下ろすっていうことができます」と解説。今回は大型犬のドンちゃんは車内で待機する形をとり、「ここに犬乗ってるよっていう種類にサインを書いて」手続きを行ったと説明しました。



乗船時の注意点として、「運転手とあと一緒に乗ってる人同乗者は別々で乗船しなきゃいけない」というルールも紹介され、森さんが車で、ショーンさんが徒歩でそれぞれ乗船する様子が映し出されます。船内では広々とした2等室でくつろぎ、約2時間の船旅を満喫。壱岐に到着後は、観光名所である「猿岩」を訪れ、その迫力ある景観に「すごい」と感嘆の声を上げました。



愛犬連れのキャンピングカー旅を検討している人にとって、フェリーの利用方法や現地の雰囲気が参考になるでしょう。これからの行楽シーズン、愛犬との島旅計画を立てる際にチェックしてみてはいかがでしょうか。