全国でここだけ！　ヨックモックの併設カフェで作りたてスイーツを堪能

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・表参道のカフェラウンジ『BLUE BRICK LOUNGE』です。

熱々で登場！柔らかく揺れる極上のトースト

どんなときも頼りになる手土産、「シガール」。そのメーカー『ヨックモック』の魅力をカフェで体感できるって、改めてスゴイ。南青山のこちらは、本店のお菓子売り場に併設されているラウンジ。全国でもここだけの作りたてスイーツを食べられる。

フレンチトーストをオーダーすると、アツアツのスキレットでふるふると震えるほど柔らかいひと皿が登場。口にすればジュワッと卵液が流れ出て、とんでもなくリッチ！

フレンチトースト〜自家製アイスクリームを添えて〜1540円

『BLUE BRICK LOUNGE（ブルー・ブリック・ラウンジ）』フレンチトースト〜自家製アイスクリームを添えて〜 1540円 トッピングの多さに感激必至

ここにアイスクリームをのせて溶かしたり、カリカリのフロランタンや酸味の効いたベリーを一緒に頬ばってみたりと、最後のひと口まで幸せだ。さらにお茶菓子として添えられたシガールにも万歳。

壁にはヨックモックの名前が生まれた原点、北欧の針葉樹林のモチーフが描かれている。その光景や広い空間は美術館の中にいるように落ち着く。喫茶室の開店当初から数えると、なんと48年だとか。その間幾度もリニューアルしているから、新たな気持ちで今こそ訪ねてみてほしい。

『BLUE BRICK LOUNGE（ブルー・ブリック・ラウンジ）』

表参道『BLUE BRICK LOUNGE（ブルー・ブリック・ラウンジ）』

［店名］『BLUE BRICK LOUNGE（ブルー・ブリック・ラウンジ）』

［住所］東京都港区南青山5-3-3

［電話］03-5485-3340

［営業時間］10時〜19時（18時半LO）

［休日］無休

［交通］地下鉄半蔵門線ほか表参道駅A5出口から徒歩5分

撮影／貝塚隆、取材／芦谷日菜乃

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ブリュレ風パンケーキの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】しっとりでたまらん！ ヨックモック併設カフェのパンケーキは見た目も可愛らしい（8枚）