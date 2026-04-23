Kis―My―Ft2が23日、東京・池袋パルコで衣装展「Kis―My―Ft2:The Couture」の囲み取材を行った。

デビュー15周年を記念して開催。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、衣装を前期後期合わせて48点展示するほか、メンバーの私物アイテムも展示する。来月26日にデジタルリリースする新曲「Couture」先行視聴エリアも設けられる。

メンバーはすでに内覧した。宮田俊哉は「うちの事務所ってジュニアの後輩に衣装が受け継がれていく。後輩と一緒に会場を回ってどれが着たい？と聞きたい」と語った。特に一緒に回りたいのはジュニアの5人組「KEY TO LIT」。「ライブを見に行ったときに（キスマイの曲）『FIRE BEAT』を歌ってくれていたから」と指名の理由を話した。Snow Man佐久間大介が宮田のことをとても慕っていることから、二階堂高嗣は「佐久間くんが（この発言を）見たらやばいんじゃない？」と佐久間の嫉妬を心配。宮田は「Snow Manはもうお下がり着ないから！」と“言い訳”していた。

東京会場はあす24日〜来月25日まで同所で。