Image:elecom.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月23日は、デスク周りの配線をモニター裏に設置できるELECOM（エレコム）の「VESA取り付けタップ ECT-3350BK」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

エレコム 電源タップ VESA規格 2.5m 8個口 テレビ モニター 雷ガード 極性対応 (N極) スイング式プラグ 耐熱素材採用 ブラック ECT-3325BK 3,490円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

テレビやモニター裏に設置できて配線がスッキリ片付く、ELECOMの「VESA取り付けタップ」が13％オフ！

デスク上の配線、気づけばゴチャゴチャしていませんか？ モニター背面のVESA規格に取り付けて電源を集約できる、ELECOM（エレコム）の「VESA取り付けタップ ECT-3350BK」 なら、見た目も使い勝手もスマートに改善可能。今なら13％オフとお買い得です。

本製品は、VESA規格に対応したテレビやディスプレイ背面へ固定できる電源タップです。これまでデスク上や床に散らばっていた電源周りのケーブルを、モニター裏にまとめて配置できるのが最大の魅力。

ケーブルの露出を最小限に抑えられるため、見た目が整うだけでなく掃除もしやすくなります。

合計8個口の差込口を備え、2ピンプラグ（極性あり）にも対応。スマートプラグや海外製機器など、栓刃幅の違いがあるプラグも接続しやすく、デバイスの幅が広がります。

使いやすさと安全性も抜かりなし

設置性にも配慮されており、180度スイングプラグを採用。狭い場所や壁際でも無理なく配線できるため、窓際や家具が多い環境でも扱いやすい設計です。

また、ホコリ防止シャッターや雷ガード機能を搭載しており、安全面も充実。日常使いはもちろん、長時間接続するPC周辺機器でも安心して使用できるのもうれしいポイントです。

デスク周りの配線問題に悩んでいるなら、VESA対応でモニター裏に設置できる、「VESA取り付けタップ ECT-3350BK」は、かなり有効な一手。見た目の美しさと機能性を両立し、作業環境を一段引き上げてくれます。

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なお、上記の表示価格は2026年4月23日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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