インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」の個人向けSIMロックフリー端末販売サービス「IIJmioサプライサービス」で、中古美品の「iPhone 13 mini」の価格を値下げした。

値下げされたのは、中古美品の「iPhone 13 mini」の128GBモデルおよび256GBモデル。128GBモデルは従来の7万9800円から4万7800円へ、256GBモデルは8万7780円から5万4800円へと、それぞれ値下げされた。

「ギガプラン」の音声SIM（eSIM）をMNP転入で申し込むと、改定後の新価格からさらに割り引かれる「のりかえ価格」が適用される。のりかえ価格を適用した場合、128GBモデルは一括2万9800円、256GBモデルは一括3万9800円で購入できる。

新旧価格表 端末 旧価格（一括） 新価格（一括） 新価格（24回払い） iPhone 13 mini [128GB] 7万9800円 4万7800円 2003円/月 iPhone 13 mini [256GB] 8万7780円 5万4800円 2289円/月 のりかえ価格適用時の価格表 端末 一括価格 24回払い iPhone 13 mini [128GB] 2万9800円 1243円/月 iPhone 13 mini [256GB] 3万9800円 1659円/月