専用の内外装で魅せる最上級モデル

ホンダは2026年3月26日にミドルサイズSUV「ZR-V」の一部改良モデルを発表し、翌27日に発売しました。

今回の改良では、パワートレインの統一化が図られたとともに、快適装備の標準化、また新たな特別仕様車が設定されました。

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複数グレードが設定されるなかで、最も高価な最上級モデルとは一体どのようなクルマなのでしょうか。

ZR-Vは、「お客様やクルマの個性を解放したい」「新しいお客様にもお届けしたい」という想いから、Zという新しいイメージを持つ文字を冠して2022年に登場しました。

グランドコンセプトに「異彩解放」を掲げる本モデルは、従来のSUVの枠にとらわれないデザインと質感を実現し、独自のポジションを追求しています。

2026年3月26日に発表された一部改良では、従来ラインナップされていたガソリン車が廃止され、パワートレインは2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」に一本化されました。

この変更により、スポーティで力強い走行性能と優れた環境性能の両立を図る方向へと舵を切ったといえるでしょう。

利便性も向上しており、上位グレードの「e：HEV Z」以上には「Google搭載Honda CONNECTディスプレイ」を標準装備。

Googleマップによるリアルタイムナビゲーションや、Googleアシスタントによる音声操作が可能となりました。

さらに特別仕様車として「e：HEV Z CROSS TOURING 4WD」が新たに設定されたのも大きなトピックです。

ボディサイズは、全長4570mm×全幅1840mm×全高1620mm、ホイールベース2655mmと他モデルと共通ですが、専用のエクステリアパーツにより視覚的な存在感を高めています。

外観で特に印象的なのは、マットグレー・メタリック塗装を施したハニカムパターンのフロントグリルです。

光の当たり方によって表情が変わるハニカム形状と、非光沢の落ち着いた質感により、街中でもアウトドアでも映えるアクティブなスタイルを表現しています。

足元にはマットブラックの18インチアルミホイールを装着し、フロントグリルとの統一感を持たせることで、SUVらしい重厚感を演出しています。

エクステリアパーツは多岐にわたり、専用形状のフロントバンパーに加え、バンパーコーナープロテクターや各種ガーニッシュを装備。

サイドビューにはサイドロアガーニッシュを配置し、ボディ下部を視覚的に引き締めています。

室内には、CROSS TOURING専用のグレージュ内装が広がり、アクセントとして施されたオレンジのステッチが、爽快感と開放感、そして上質感を兼ね備えた空間を演出しています。

ステアリングホイールにはスムースレザーの本革巻きを採用し、握った瞬間から上質な触感が伝わります。

オーディオにはBOSEプレミアムサウンドシステムを搭載。12スピーカーを車内に最適配置することで、広がりと臨場感のある音響空間を実現しています。

低音から高音まで歪みの少ないクリアな再生により、長距離ドライブでも快適な時間を過ごすことができます。

安全装備としては、「Honda SENSING」を標準装備。対向車や先行車を検知してハイビームの照射範囲を自動制御する「アダプティブドライビングビーム」や、ステアリング操作に連動してヘッドライトの照射方向が変化する「LEDアクティブコーナリングライト」を搭載し、夜間の交差点やワインディングロードでの視認性を向上させています。

パワートレインには、2.0リッター直列4気筒エンジンと2モーターを組み合わせたハイブリッドシステムのe：HEVを採用。

エンジンは最高出力141ps、最大トルク182Nm、モーターは最高出力184ps、最大トルク315Nmを発揮。燃費はWLTCモードで20.5km／Lを記録しています。

駆動方式はリアルタイムAWDを採用し、前後輪への駆動力配分を最適化することで、雪道や雨天時の安定性を高めるとともに、アウトドアにおける悪路走破性も確保しています。

なお、価格（消費税込み）は472万7800円と、ZR-Vのラインナップのなかで最も高価なモデルとして位置付けられています。