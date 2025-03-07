滝沢秀明氏（４４）が設立した「ＴＯＢＥ」の所属アーティストが総出演するライブ「ｔｏ ＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ ３ｒｄ Ｓｕｐｅｒ Ｌｉｖｅ〜」が、２０〜２２日の３日間、愛知・バンテリンドームナゴヤで開催された。今年は同所と北海道（札幌・大和ハウス プレミストドーム＝５月１６、１７日）と、いずれも初めての会場での開催で、計約１７万人を動員予定。７組と３人の研修生を含めた総勢３４人がファンを魅了した。

ＴＯＢＥワールドが初めて名古屋でさく裂した。地元凱旋となったＮｕｍｂｅｒ―ｉの平野紫耀（２９）は「楽しむ準備はいいですか？」とクールな声でシャウトし、ヒット曲「未確認領域」を披露。約３時間にわたって興奮しっぱなしのファンを前に、三宅健（４６）は「みんなかわいいです！ みんな最高」と優しくほほ笑んだ。

全４６曲を並べ、三宅が「さいわい」、北山宏光（４０）が「ＵＬＴＲＡ」を初パフォーマンスするなど新曲も盛りだくさん。冒頭ではバイクにまたがった北山が上空から“降臨”し、アリーナに張り巡らされたステージを縦横無尽に走り回る驚がくの一幕もあった。

その北山は滝沢氏から「他のグループのいろんな良さを理解している」とのお墨付きを受け、一部のコーナーで演出も担当。グループの垣根を越え、それぞれの曲をコラボ歌唱する豪華共演を見せつけた。

同公演は今年で３度目。年に１度所属アーティストが一堂に会する貴重な機会でもあり、Ｎｕｍｂｅｒ―ｉの神宮寺勇太（２８）が「三宅君と１年ぶりくらいに会った」と笑みをこぼすなど、仲間との絆を確認する場所にもなっている。

これまでは東京と大阪での開催だったが、今回は名古屋と北海道を選択。理由について滝沢氏は「（ファンにとって）地元に来てくれたというのは心に残るものだと思う。当初からなるべく皆さんの土地に行こうというのは狙いとしてありました」と説明する。国内の踏破していない“未確認領域”はもちろん、将来的な海外での開催も「機会があればチャレンジしたい」と意欲を見せた。

Ｎｕｍｂｅｒ―ｉとしても世界進出を見据える岸優太（３０）は「楽しい空間を過ごせて幸せでした」とライブを堪能しつつ「これからも活動の幅を広げて頑張っていきます」と引き締めた。年々大きくなるファンの声援を励みに、ＴＯＢＥは新たな領域へ向かっていく。（松下 大樹）