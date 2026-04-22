7月2日から9月14日まで、東京ディズニーリゾートで今年も『サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort』が開催される。複数の“びしょ濡れスポット”や“びしょ濡れプログラム”で夏の暑さをクールダウンできる同イベント。さらに昨年に引き続き、今年もMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）とのコラボレーションが実施されることが明らかになった。

【写真】「ミッキー邪魔！」大炎上したミセスファンの“暴言映像”

「ミッキー邪魔！」ミセスファンの炎上騒動

ミセスとコラボしたテーマソング『Carrying Happiness（Tokyo Disney Resort Version）』が場内で流れ、イベントを盛り上げる。楽曲が流れるのは、ベイマックスが乗るフロートから水が放たれる『ベイマックスのミッション・クールダウン』や、映画『ベイマックス』がテーマの回転型アトラクション『ベイマックスのハッピーライド』など。ハッピーライドでは、通常アトラクションで流れる6曲のオリジナルソングに、『Carrying Happiness（Tokyo Disney Resort Version）』が加わる形となる。

また、東京ディズニーシー内の『ピアッツァ・トポリーノ』で実施される『“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ』でも、スプラッシュタイム中にコラボ曲が流れるという。

「コラボレーションはテーマソングだけではありません。『ベイマックス』をモチーフにしたミセスとのコラボアイテムが販売されたり、今年は新たにドリンクにも特別なコラボメニューが登場するようですね。コラボグッズは、7月1日から発売されるとのことです」（レジャー雑誌ライター）

暑い夏をクールに盛り上げるコラボに、ファンからは「やったー！今年も行きます！」「グッズ絶対手に入れたい」「去年すごく盛り上がったから、今年も楽しみだな」「キャリハピがパークに合ってて、本当最高のコラボ」と歓喜の声があがっている。

とはいえ、もちろん東京ディズニーリゾートに来るのはミセスのファンばかりではない。

「去年おこなわれたコラボでは、ミセスのファンが“ミッキー邪魔！”と発言した動画が拡散されました。それを見たディズニーファンからは大きな反発があり、炎上騒動にまで発展。去年の件が記憶に濃く残っていて、今年のコラボにもあまり良い印象がないディズニーファンは多いようです」（テーマパーク評論家）

そのためか、コラボを喜ぶ声の一方で「ディズニーファンが喜ぶことをもっと考えてほしいな」「夢の国にミセスがいることが違和感」「ただでさえ混んでるのに、ミセスのファンで一層ごった返すの勘弁して……」「なぜディズニーに来てまでミセス推しを見せられないといけないのか」と否定的な声も。

また、中には「ディズニーはずっと夏赤字だったけど、去年はミセスのおかげで黒字だったもんね。ミセスとのコラボを熱望してる企業は多そう」といった声もあがっている。

リゾート施設やテーマパークとミセスのコラボは、これからも続いていく？