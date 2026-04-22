元木大介、元チームメイトと“再会” 爽やか2ショット披露に「日韓のスーパースター競演」「嬉しいツーショット」
元プロ野球選手でタレントの元木大介（54）が21日、自身のインスタグラムを更新。かつて共に読売ジャイアンツで活躍し、現在は同チームの1軍打撃コーチを務めるイ・スンヨプ氏（49）との2ショットを披露した。
【写真】「日韓のスーパースター競演」イ・スンヨプ氏との爽やか2ショットを披露した元木大介
元木は「久しぶりに会って楽しい話しして来ました〜 長いシーズン頑張って最高のオフに」と報告し、神宮球場での試合前練習とみられる場面での爽やかな笑顔での2ショットを2枚披露した。
この投稿にファンからは「懐かしい方ですね」「おぉーーーっ！嬉しいツーショットですね」「日韓のスーパースター競演!!」「スンちゃんを再び日本で見れて嬉しいです」「カッコいい いつまでも素敵なお方」「スンヨプさんも若いっすね」「アジアの大砲2世を育ててほしいですね」「素敵な お二人ですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「日韓のスーパースター競演」イ・スンヨプ氏との爽やか2ショットを披露した元木大介
元木は「久しぶりに会って楽しい話しして来ました〜 長いシーズン頑張って最高のオフに」と報告し、神宮球場での試合前練習とみられる場面での爽やかな笑顔での2ショットを2枚披露した。
この投稿にファンからは「懐かしい方ですね」「おぉーーーっ！嬉しいツーショットですね」「日韓のスーパースター競演!!」「スンちゃんを再び日本で見れて嬉しいです」「カッコいい いつまでも素敵なお方」「スンヨプさんも若いっすね」「アジアの大砲2世を育ててほしいですね」「素敵な お二人ですね」などのコメントが寄せられている。