サクサク、しっとり、もっちり、ふわふわ！？今や様々な食感や味が楽しめるみんな大好きなドーナツ。富士経済グループの調査によると国内のドーナツファストフード店の市場は2021年からの5年間で70％以上の成長が予測されているほど。



今、ドーナツが大きな進化をとげ空前の大ブームとなっているのです。





（客）「ドーナツはやってるけど、やっぱりおいしいし大好きなので色々なドーナツを試している」（客）「ご褒美ですよね。仕事上甘いものが欲しくなる。家族も好きなので」（客）「特別感があってワクワクする。（家族に）お土産に買っていったりする」まさに国民的スイーツのドーナツ。そして今、静岡でもドーナツ専門店が続々とオープンしているのです。新食感のドーナツが食べられると話題の専門店では…。（kei donut 芦刈 恵子さん）「食べるとドーナツの概念が変わるかなと思います。ザクザク・しっとり・塩けの効いたドーナツです」さらに、1月にオープンしたばかりの店では、アメリカ生まれのドーナツが連日、昼には売り切れに。（ブランケットドーナツ 阿部 真理子さん）「ふわふわもちもちのボリューム満点なドーナツ。リピーターもとても多いです」今、なぜ、これほどドーナツ専門店が増えているのでしょうか？今回は多くの人たちを虜にする最新ドーナツの魅力とその秘密について調査します。静岡県内にも続々とオープンしているドーナツ専門店。多くの人たちを虜にするいま注目の最新ドーナツの秘密とは？まずは、３月末にオープン1周年を迎えた「kei donut」。コンセプトは"大人かわいい"です。オープン当初から珍しい食感の“新感覚ドーナツ”と話題になり連日、その味を確かめようと行列が。その人気の秘密は生地にあるようで…！？（店）「生地は3種類ありまして豆腐が入ったドーナツとお豆腐と生のバナナとシナモンを混ぜ込んだドーナツ。豆腐はふわもち。バナナが入るともちもちっとした食感に。そして全粒粉を使ったドーナツの3種類になります」全粒粉とは小麦を皮ごと挽いて粉状にしたもの。これで作るドーナツは、どんな特徴があるんでしょうか。（kei donut 芦刈 恵子さん）「ミネラルや食物繊維が豊富なのでお腹にたまって満腹感がある。外がザクっとして中がしっとり、塩味の効いたドーナツで珍しいかなと思います。新感覚の食感のドーナツだと思う」食感や味が違う3種類の生地を使い分け全部で20種類以上のドーナツがずらりと並ぶショーケースはまさに大人カワイイ！中でもおすすめというのが…。（kei donut 芦刈 恵子さん）「全粒粉はまずプレーンを食べてもらいたい。クランチはお子様から大人まで人気。チョコレートをつけるとしょっぱさが気にならなくなって甘さが引き立つ」また、もちもち食感の豆腐ドーナツではドーナツサンドも。（kei donut 芦刈 恵子さん）「あんこクリームチーズはオープン当時から人気で。興津のあんこを使っている。あんこに塩みを聞かせている」お客さんにこちらのドーナツの魅力を聞いてみると…。（客）「5、6回は来ている。ここのドーナツだと（子どもが）朝ごはんを食べて学校に行ってくれる。うちは豆腐ドーナツが好きで、すごくもちもちしていて見た目もかわいい」（客）「きなこのドーナツが好きで。午後になると無くなっちゃうから早めに寄りました。しつこく甘くなくて生地がおいしい」ドーナツを「年中楽しんでほしい」という気持ちからこんな工夫も。（kei donut 芦刈 恵子さん）「季節によってフレーバーを変えていきたい。それと伴って今までドーナツだけの提供だったが1周年を迎えてコーヒーを出し始めたのでドリンクも夏にむけて出していきたい」続いてのドーナツ専門店は、1月にオープンした「ブランケットドーナツ・静岡掛川店」。全国に30店舗以上を展開する人気店です。1日300個限定の販売で、開店から4か月経ちますが、今でも昼すぎには売り切れてしまう人気ぶり。（ブランケットドーナツ 阿部 真理子さん）「ブランケットドーナツはアメリカの田舎町で生まれたブランケット（電気毛布）を使って生地を発酵させるドーナツを独自の製法で再現しています。その食感は、もちもちふわふわで生地も厚みがあるのが特徴です」ここの看板メニューは…？（ブランケットドーナツ 阿部 真理子さん）「クラシックグレーズです。グレーズ（砂糖）でコーティングしたドーナツそのものの美味しさがわかるシンプルなものなのですがそのまま食べるのとレンジで温めてもらって食べるのでは別物のようなふわふわなドーナツになるのでぜひ食べ比べてみて欲しいです」この日の天気は大雨にもかかわらず、お客さんは絶えず来店。この手一杯に袋を抱えた女性は…。（客）「8個買いました。2回目です。おいしかったのでもう一回来たいなと思って。雨で空いてるかなと。甘すぎなくて食べやすくてもちもち」（客）「（前回）抹茶クリームがおいしかったのでまた買いました。クリームもぎっしり入っていておいしいねって」（客）「初めて来た。5回くらい来たけど買えなくて。再々再々チャレンジ」さらに静岡掛川店オリジナルのメニューもあるそうで…。（ブランケットドーナツ 阿部 真理子さん）「当店の隣のお茶屋さんの抹茶を使った抹茶カスタードや、別のお茶屋さんが独自に焙煎したコーヒー豆を使ったカフェモカなどがあります。いちおしは掛川のほうじ茶を使ったほうじ茶カスタードです。甘さ控えめでほうじ茶の香ばしさがあって人気です」そして、毎月期間限定のメニューがあるのもうれしいポイント。現在は上品なホワイトチョコのグレーズにピスタチオの食感がアクセントになるホワイトチョコピスタチオを販売中。来週4月29日･水曜日からはメロンクリームなどが期間限定で登場予定です。しかし、ナゼいまこれほどドーナツが人気なのでしょうか？（客）「気軽に食べられる甘いもの。ケーキだとお祝いや罪悪感もあるけどドーナツは食べちゃう」（客）「ご褒美ですよね。仕事上甘いものが欲しくなる。家族も好きなので。一瞬でなくなる。私は車の中で一個食べます」（ブランケットドーナツ 阿部 真理子さん）「ドーナツは身近で手軽に楽しめるスイーツです。これからもお客さんがワクワクして食べて笑顔になるたくさんの美味しいドーナツを提供していきたいです」自分へのご褒美や、大切な人への手土産に！静岡で増えている個性豊かなドーナツ。皆さんも試してみてはいかがですか？