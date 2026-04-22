TBSは22日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、3月末に最終回を迎えた俳優・鈴木亮平主演の日曜劇場「リブート」に言及した。

「リブート」は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。

合田隆信専務は「リブート」放送期間中の3月にWBCが開催されたことに言及。同大会は配信サービス「Netflix」の独占配信だったが、「WBCの日本戦の累計視聴人数が1790万人でした。全47試合で3140万人だったということですけども、リブートは全10話の累計視聴者人数が4256万人でした。放送でもかなりたくさんの人にもご覧いただいたと認識しております」とした。

また、第1話は無料配信回数478万回と、全局ドラマ歴代最高記録を達成したと説明し、「放送でも配信でも両輪で結果を残しました」と評価していた。