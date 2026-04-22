“赤レンガ監獄”で非日常体験 奈良監獄ミュージアム、カフェ＆アートとともに始動
かつて監獄として使われた重要文化財「旧奈良監獄」が27日、体験型施設「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」として開館する。
旧奈良監獄は、1908年に誕生した近代監獄建築で、明治期に整備された「明治五大監獄」のうち唯一全貌が残る貴重な存在。中央の見張台から舎房が放射状に伸びる「ハヴィランド・システム」、重厚な木製扉、赤レンガの外壁など、100年以上前の意匠と機能美を現在に伝えている。歴史的価値の高さから2017年に重要文化財に指定された。
展示エリアA棟では、奈良監獄の歩みと日本の近代化の歴史を紹介。再現模型や資料を通じて、国家的プロジェクトとして建設された背景を知ることができる。巨大建築のスケール感と、そこに込められた時代の思想を体感できる構成となっている。
B棟では、受刑者の日常生活をテーマにした展示を展開する。起床から就寝まで分刻みで管理された暮らし、食事や衛生のルールなどをたどることで、現代を生きる自分たちの生活にも視線が向く。「本当に自由に生きているのか」と問いかけられる体験は、この施設ならではの魅力だ。
さらにC棟では、国内外のアーティスト5組による作品を展示。かつての医務所を活用した空間に、“罪と罰”“時間と命”といった普遍的なテーマが広がる。歴史的建築と現代アートが交差することで、感性を刺激する新しい鑑賞体験が生まれる。
見学後の楽しみも充実しており、ミュージアムカフェでは、赤レンガをイメージした「レンガカレーパン」や、明治のレシピに着想を得たチーズケーキを用意。余韻に浸りながら庭園を眺めることができる。ショップには、建築モチーフの雑貨やポストカード、全国の刑務所作業製品も並び、ここでしか出会えない土産探しも楽しめる。
寺社仏閣めぐりのイメージが強い奈良だが、美しい建築に心を奪われ、歴史に触れ、アートに揺さぶられ、最後は自分自身と向き合う。観光地を巡るだけでは味わえない旅を体験できそうだ。
旧奈良監獄は、1908年に誕生した近代監獄建築で、明治期に整備された「明治五大監獄」のうち唯一全貌が残る貴重な存在。中央の見張台から舎房が放射状に伸びる「ハヴィランド・システム」、重厚な木製扉、赤レンガの外壁など、100年以上前の意匠と機能美を現在に伝えている。歴史的価値の高さから2017年に重要文化財に指定された。
B棟では、受刑者の日常生活をテーマにした展示を展開する。起床から就寝まで分刻みで管理された暮らし、食事や衛生のルールなどをたどることで、現代を生きる自分たちの生活にも視線が向く。「本当に自由に生きているのか」と問いかけられる体験は、この施設ならではの魅力だ。
さらにC棟では、国内外のアーティスト5組による作品を展示。かつての医務所を活用した空間に、“罪と罰”“時間と命”といった普遍的なテーマが広がる。歴史的建築と現代アートが交差することで、感性を刺激する新しい鑑賞体験が生まれる。
見学後の楽しみも充実しており、ミュージアムカフェでは、赤レンガをイメージした「レンガカレーパン」や、明治のレシピに着想を得たチーズケーキを用意。余韻に浸りながら庭園を眺めることができる。ショップには、建築モチーフの雑貨やポストカード、全国の刑務所作業製品も並び、ここでしか出会えない土産探しも楽しめる。
寺社仏閣めぐりのイメージが強い奈良だが、美しい建築に心を奪われ、歴史に触れ、アートに揺さぶられ、最後は自分自身と向き合う。観光地を巡るだけでは味わえない旅を体験できそうだ。