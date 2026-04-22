【バースデイ】GW直前！4月22日開始の日替わりセール＆ディズニーアイテムが激アツ！

しまむらグループのベビー・トドラー用品の専門店「バースデイ」が毎週発行しているチラシから、注目アイテムを紹介します。

売り出し期間は、2026年4月22日から26日まで。しまむらグループ大創業祭＆GW直前ということで、大特価アイテムが登場です。

サンダル330円はすごすぎ...

まずは、日替わりの大特価アイテムをチェックしていきましょう。以下は一例です。

＜22日（水）限定＞

●ショートパンツ（80〜95cm／各550円）

●ワンピース（110・120cm／990円）

●キャラクターランチボックス（各770円）

●プログラミング体験 くみコロパーク すみっコぐらしスタンダードセット（2200円）

＜23日（木）限定＞

●サンダル（14cm〜17cm／各330円）

●Tシャツ（110・120cm／各550円）

●傘（各550円）

●リッチェル 2WAYステンレスマグ（各1089円）

＜24日（金）限定＞

●futafuta Tシャツ／ハーフパンツ（80cm・90cm／各1089円）

●MY LITTLE WONDER ベビーTシャツ／ハーフパンツ（80〜95cm／各1089円）

●HUGCHUM ベビーTシャツ／ハーフパンツ（80cm・90cm／各1089円）

いずれも1商品あたり1人2点までの購入制限があります。

そのほか、アンパンマンのおもちゃの20％オフセール、ベビーフード・飲料のまとめ買いセール、大型育児用品が20％オフセールなど、お得な企画が盛りだくさん。小さな子どもがいる家庭は要チェックです。

ディズニーアイテムが大量！

また、ディズニーとのコラボコレクションが充実しています。

ディズニープリンセスになりきれるワンピース（80〜130cm）やプルオーバー＋ボトムスセット（80〜120cm）は各3300円。ベビー向けのブルマスーツ（80cm）は各2200円です。幅広いサイズ展開で、兄弟や姉妹リンクも楽しめます。

パンをモチーフにしたぬいぐるみシリーズ「Nuiパン」のファッションアイテムも多数。たとえば、Tシャツ＋ショートパンツセット（80cm・90cm）は各2189円です。

スイムグッズも複数あります。ラッシュガード（90cm・95cm／1969円）、スイムキャップ（1089円）、サーフパンツ（90cm・95cm／各1639円）、ラップタオル（60cm丈／各1639円）です。

お得なアイテム、可愛いアイテムがたくさんあるので、チェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）