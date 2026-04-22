まるでコンビニ!?スキンケアブランド「The Ordinary」のポップアップイベントが大阪に上陸
カナダ発のスキンケアブランド「The Ordinary」(オーディナリー)による“コンビニエンスストア”をコンセプトにしたポップアップイベント「The Ordinary Mini-Mart.」が、2026年4月23日(木)から4月29日(祝)まで大阪・南堀江にて開催。東京で話題となったイベントが、ついに関西に上陸する。
【写真】コンビニさながらのレジカウンター ※東京・下北沢での開催時の様子
■東京会場で大人気だったアイテムも登場！
「The Ordinary」は、科学的根拠に基づいた処方と誠実な価格設定で世界的に支持を集めるスキンケアブランド。よく知られた成分と効果的な技術をベースに透明性の高いコミュニケーションを重視しており、「Skin Science Belongs to Everyone.科学に基づいたスキンケアをすべての人に」というテーマのもと、高品質でありながら手に取りやすい製品を展開している。
2025年8月に東京・下北沢で開催されたポップアップイベントは、10日間で4700人以上が来場。限定商品として販売された「おにぎりリップバーム」が一時入荷待ちとなるほどの反響だったという。
本イベントの最大の特徴は、コンビニエンスストアを再解釈したユニークな空間デザイン。身近なコンビニがブランドの視点で表現され、スキンケアをより気軽に楽しめる空間となっている。思わずコンビニと見間違えてしまうほどのリアルな世界観に注目だ。
会場では、「The Ordinary」のベストセラー製品を実際に手に取って試すことができる。さらに、“コンビニエンスストア”というコンセプトにちなみ、「オーディナリーな米(通常価格の米)」や「スキンケア弁当セット」、「おにぎりリップバーム」など、遊び心のある商品がラインナップ予定。
また、製品の成分がわかりやすく表示されており、スキンケア初心者でも安心して選べるのも魅力のひとつだ。
季節の変わり目は、肌トラブルが生まれやすいタイミング。イベントに足を運んで、コンビニで買い物するように自分に合ったスキンケアアイテムを選んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】コンビニさながらのレジカウンター ※東京・下北沢での開催時の様子
「The Ordinary」は、科学的根拠に基づいた処方と誠実な価格設定で世界的に支持を集めるスキンケアブランド。よく知られた成分と効果的な技術をベースに透明性の高いコミュニケーションを重視しており、「Skin Science Belongs to Everyone.科学に基づいたスキンケアをすべての人に」というテーマのもと、高品質でありながら手に取りやすい製品を展開している。
2025年8月に東京・下北沢で開催されたポップアップイベントは、10日間で4700人以上が来場。限定商品として販売された「おにぎりリップバーム」が一時入荷待ちとなるほどの反響だったという。
本イベントの最大の特徴は、コンビニエンスストアを再解釈したユニークな空間デザイン。身近なコンビニがブランドの視点で表現され、スキンケアをより気軽に楽しめる空間となっている。思わずコンビニと見間違えてしまうほどのリアルな世界観に注目だ。
会場では、「The Ordinary」のベストセラー製品を実際に手に取って試すことができる。さらに、“コンビニエンスストア”というコンセプトにちなみ、「オーディナリーな米(通常価格の米)」や「スキンケア弁当セット」、「おにぎりリップバーム」など、遊び心のある商品がラインナップ予定。
また、製品の成分がわかりやすく表示されており、スキンケア初心者でも安心して選べるのも魅力のひとつだ。
季節の変わり目は、肌トラブルが生まれやすいタイミング。イベントに足を運んで、コンビニで買い物するように自分に合ったスキンケアアイテムを選んでみてはいかがだろうか。
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