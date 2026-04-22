メイベリン ニューヨーク新作マスカラ登場！むちっと濃密まつ毛へ

まつ毛メイクは“長さ”や“ボリューム”だけでなく、「どんな印象に仕上げたいか」が重視される時代に。そんなトレンドに応えて誕生したのが、メイベリン ニューヨークの新作マスカラ。根元から濃密に、毛先は繊細に仕上げる新発想で、理想の目元を叶えます。毎日のメイクを格上げする、注目の1本をチェックしてみてください♡

濃密×繊細を叶える新発想

「メイベリン ボディ マスカラ」は、根元はむちっと濃密、毛先に向かって自然に細くなるシルエットを実現した新感覚マスカラ。

従来の“ロング”や“ボリューム”といった単一機能ではなく、仕上がり全体の美しさにこだわった設計が魅力です。

まつ毛をセパレートしながらも、存在感をしっかりプラス。物足りなさを感じさせない、バランスの取れた仕上がりへ導きます。

ひと塗りで印象的な目元を演出できるので、忙しい朝のメイクにもぴったりです。

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日本人に寄り添うブラシ設計

特徴的なのは、日本人のまつ毛の生え方や目の形を研究して開発された「フィット＆キャッチブラシ」。細かいまつ毛までしっかりキャッチし、塗り残しを防ぎます。

根元からしっかり持ち上げることで、自然な立体感を演出。さらに、1本1本を美しく際立たせることで、目元全体が洗練された印象に仕上がります。

16時間キープのカール力

長時間の美しさを叶えるのが「カールロック処方」。薄くコーティングすることで重さを感じさせず、毛先にかけて軽やかに仕上がるため、カールが落ちにくいのが特徴です。

ウォータープルーフ仕様で、汗や涙、こすれにも強く、メイクしたての仕上がりをキープ。横から見ても美しい“ぷるんとカール”が一日中続きます。

*1 メイクアップ効果による。

*2 メイベリン ニューヨーク調べ。個人差があります。

メイベリン ボディ マスカラ



価格：1,859円（税込）

カラー：01 ブラック

発売日：2026年6月8日（月）先行発売（マツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ、ドン・キホーテ、ユニー）／2026年6月20日（土）全国発売

※一部店舗でのお取り扱いとなります。

理想のまつ毛は1本で叶う♡

目元の印象を大きく左右するまつ毛だからこそ、自分にぴったりの一本を選びたいもの。メイベリン ニューヨークの新マスカラは、濃密さと繊細さを両立し、今っぽい仕上がりを簡単に叶えてくれます。

毎日のメイクに取り入れて、自信あふれる魅力的な目元を楽しんでみてください♡