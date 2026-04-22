【シンデレラのガラスの靴とねこ】イタズラ発動！ ガラスの靴が大変なことに
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神話や名作についても改めておさらい！
ねこが加わった新たな展開の物語。
誰もが知る数々の有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみのぱんだにあさん。ぱんだにあさんが描くエピソードでは、言わずとしれた童話や昔話にねこが加わるだけでひと味違った展開となり、悲劇の結末を迎えるお話ですらゆるくてキュートなお話に変貌してしまいます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『にゃんと！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆シンデレラのガラスの靴とねこ
■◆元となったむかしばなし
シンデレラ
継母と義理の姉妹にいじめられて過ごしていたシンデレラ。ある日、王子様のお相手選びも兼ねた舞踏会が開かれることに。しかし、ドレスを持っていないシンデレラは参加することできません。
悲しむシンデレラの元に現れた魔法使いが、夜の12時までという約束で素敵なドレスを用意してくれました。舞踏会で王子様に見初められ時間も忘れて踊るシンデレラ。しかし、12時の鐘の音が聞こえたため、名前も告げずに急いで帰ります。
その時に落としたガラスの靴を頼りに王子様はシンデレラを探しだし、再会した二人は幸せに暮らしたのでした。
■◆青ひげとねこ
■◆元となったむかしばなし
青ひげ
昔、あるところに大きなお屋敷に住み、青い色のひげをたくわえた醜い男がいました。青ひげと呼ばれているその男はとある姉妹に結婚を申し込みます。青ひげの見た目に加え、過去に結婚した女性がすべて行方不明ということを恐れたものの、青ひげの意外な優しさに触れたことで妹は結婚を決意しました。
ある日、青ひげは出張にでかける際に奥さんに「あの部屋には入ってはいけない」と伝えます。ですが、我慢ができなくなった奥さんがその部屋に入ると、過去に青ひげと結婚した女性の死体が転がっていました。部屋に入ったことがバレた奥さんは青ひげに殺されそうになりますが、機転を利かせて姉に助けを求め、命からがら逃げ出せたのでした。
■人魚姫とねこ
■◆元となったむかしばなし
人魚姫
昔、あるところに美しい声を持った人魚姫がいました。人間に憧れを抱いていた人魚姫は、溺れていた王子を助け、そのまま恋に落ちます。
しかし、王子は別の女性が自分を助けてくれたと勘違いし、その人と結婚を約束してしまいました。どうしても王子にもう一度会いたい人魚姫は、魔女に人間にして欲しいと頼みます。魔女は交換条件として人魚姫の美しい声を奪いました。さらに魔女は「王子が別の女性と結婚すると海の泡になる」呪いもかけてしまいます。
再び王子に会った人魚姫は真実を話そうとしますが、声が出ないので王子に伝わりません。そしてそのまま王子は別の女性と結婚してしまい、人魚姫は海の泡になって消えていくのでした。
著＝ぱんだにあ／『にゃんと！ねこむかしばなし』