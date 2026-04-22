金メダリスト・登坂絵莉、レスリング界の“盗撮被害”告白「ジュニアにも不審者が…」
21日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）では「女性アスリートへのハラスメントを語る夜」と題した企画を行った。元女子レスリング選手で金メダリストの登坂絵莉が、レスリング界の“盗撮被害”を明かした。
【写真】「大きくなりましたね」4歳長男とのランニングショットを披露した登坂絵莉
登坂が「この大会で盗撮していた人がいましたみたいな連絡がくることが、けっこうあって。赤外線のカメラで（服を）透けて写せるものがあるみたいなんですよ。特殊なカメラがあるみたいで」と話すと、スタジオから驚きの声が。
登坂は続けて「私たち、競技柄、水着みたいなユニフォームで試合をしていて。ジュニアのところにも、そういう不審者が入り込んでいて、警察に捕まるみたいなことも、子どもの頃からあったので。どこが見えているんだろうみたいな、そういう不安は試合しながら常にありました」と口にした。
土性沙羅も「私はそういうのは撮られたことはないんですけど、ほかの選手が、試合中におしりのアップの写真を撮られたみたいな」と話していた。
【写真】「大きくなりましたね」4歳長男とのランニングショットを披露した登坂絵莉
登坂が「この大会で盗撮していた人がいましたみたいな連絡がくることが、けっこうあって。赤外線のカメラで（服を）透けて写せるものがあるみたいなんですよ。特殊なカメラがあるみたいで」と話すと、スタジオから驚きの声が。
土性沙羅も「私はそういうのは撮られたことはないんですけど、ほかの選手が、試合中におしりのアップの写真を撮られたみたいな」と話していた。