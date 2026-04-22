◇インターリーグ ホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月21日 フェニックス）

またまた快弾だ!ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。4-0の2回2死の第2打席で、今季初の4試合連発となる第9号を右翼席に超速打球で打ち込んだ。

試合前の打者紹介では、敵地ファンは無反応だったが、打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約130メートル）、角度30度の一撃を見届けると、「オーッ」とどよめき。「murakami」の名はフェニックスのファンにも刻まれた。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、大リーグデビューから23試合で9本塁打をマークしたのは日本選手では最多。これまでの最多だった大谷翔平の23試合で6本塁打を上回った。また、日本選手の4戦連発は大谷翔平、鈴木誠也に並ぶ日本選手最多タイ。1年目で4戦連発をマークしたのは初となった。

絶好調の背番号5は、19日（同20）に打球速度114．1マイル（約183．6キロ）、飛距離425フィート（約130．0メートル）、角度35度の「ムーンショット」を放っていた。

これでシーズンに換算すると63発ペース。脅威のハイペースでアーチ量産となっている。