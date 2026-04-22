レスリング女子リオ五輪金メダリストの登坂絵莉さんが２１日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、容姿批評についての思いを吐露した。

この日は「女性アスリートへのハラスメントを語る夜」と題し、女性アスリートたちが盗撮や容姿批評への思いを打ち明けた。

その中で登坂さんは「強カワみたいな感じで取り上げてもらって、それは嬉しいは嬉しい、かわいいって言われると」と言いつつ「ただ、もっと競技の面を見てほしい」とコメント。

試合は当然ノーメークで戦うことから、「別の仕事でメークをしたり、プライベートでメークしている写真をあげたら、『メークなんてしてないでもっと競技に集中しろ』とか『もっと練習しろ』ってコメントがきて」と言い、逆に鍛えた写真などを上げると「鍛えたら鍛えたで『メスゴリラ』って（コメントが）くる」と打ち明けた。

これには上田晋也もいとうあさこも「マジで？」「なんなの？」と怒り心頭。登坂さんは「どっちにしても（アンチコメントが）くる。どうなったらいいんだろう」と困惑する心境を明かしていた。