ギャップがヴィクトリア・ベッカムと初コラボ、デニムやTシャツなど38型を発売

「ギャップ（Gap）」が、ヴィクトリア・ベッカム（Victoria Beckham）との新たなパートナーシップを発表した。第1弾となる2026年春コレクションを4月25日に発売。ギャップ新宿フラッグス店、ギャップ心斎橋店、公式オンラインストアで取り扱う。

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コレクションは、ギャップのクラシックなアイテムや現代的なワードローブをベースに、ヴィクトリアの視点で再解釈。“ユーティリティ”に着想を得たというカーキやグリーンを基調としたスカートやジャケット、パンツなどのアイテムが登場する。コレクションの軸となるデニムではアークジーンズのほか、クラシックストレートやカプリシルエットを用意し、セットアップで着用できる同素材のデニムジャケットやシャツも販売する。

そのほか、白のボタンアップシャツやトレンチコート、ボンバージャケット、オーガニックコットンTシャツなどの定番アイテムをラインナップ。各アイテムには、ヴィクトリア・ベッカムのシグネチャーである「VB」ロゴを赤いステッチで施した。全38型を用意し、価格帯は4990〜4万3900円。

今回のコラボについてヴィクトリアは、「ギャップの日常に寄り添うエッセンシャルアイテムに私のデザイン視点を加え、同じようにクラフトマンシップと仕上がりにこだわるチームと協業でき、このコラボレーションは私にとって計り知れないほど特別なものになりました」とコメントを寄せている。

◾️ギャップ：公式オンラインストア