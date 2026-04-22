◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―１中日（２１日・長野）

巨人・小浜佑斗内野手（２４）は頭から一塁ベースに滑り込んだ。すぐさま立ち上がると、送球がそれた隙にそのまま二塁へ。「なんとか必死でやるだけだったので、よかったなと思います」。「Ｈ」ランプがともると、二塁ベース上で顔を赤く染め、頭の上で手をたたいた。

この日プロ初の１軍昇格。試合前練習で打球が顔面に直撃した泉口の代役として「６番・遊撃」で先発出場した。０―１の７回無死一塁。ベンチからのサインはバスター。バントの構えからバットを引いて打ちに行き、打球は三遊間への深い当たりの遊撃内野安打。プロ３打席目で初安打をマークして、平山の逆転２点適時打で生還。「１試合目で打てたのはよかったですし、サインが出て遂行できたのでよかった」。試合後、記念球を手にまばゆいフラッシュを浴びはにかんだ。

小学１年から野球を始め、中学からはオリックスの宮城とともに宜野湾ポニーズへ。入部当初は身長は１５０センチにも満たず小柄だったが練習熱心で真面目な性格で周りに食らいついた。食トレにも励み、母特製の沖縄の郷土料理・中身汁にそばを入れた「中身そば」に、祖母が作るにんにくとニラ入りのそうめんチャンプルーがお気に入りだった。

小学４年、中学３年では主将に抜てきされるなど責任感も強い。地元・沖縄でテレビで見届けた父・勝也さん（４９）は「小学校の時でもみんなの打順、ポジションを覚えて監督よりも先に伝えてました」と懐かしみ「いつもテレビで見ていたプロ野球選手になって、初安打。褒めてあげたいです」と万感の思いだった。

キャンプは１軍スタートも開幕は２軍。阿部監督に「動きが少ないから足を上げて打ってみたら？」と助言を受け試行錯誤した。「しっかり変えたものが形になりつつある」と手応えを感じていた。ファームでは直近５試合で１１打数４安打、打率３割６分４厘と好調をキープして１軍に合流した。

地方球場であいさつ代わりの一打を放ち、歓声を浴びた。「どこでも勝つことがファンの方への恩返しだと思う。勝つためにまた明日もやっていきたい」。プロ野球選手として大きな一歩を踏み出した。（水上 智恵）

◆小浜 佑斗（こはま・ゆうと）２００１年１０月５日、沖縄・宜野湾市生まれ。２４歳。嘉数中時代は宜野湾ポニーズでプレー。中部商、沖縄電力を経て昨年ドラフト５位で巨人入団。１８０センチ、８６キロ。右投右打。背番号３３。特技は指笛。今季年俸は１０００万円（推定）。