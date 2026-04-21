関係を見直すべきかも。彼と「うまくいかない」と感じる瞬間
いざ男性と交際してみたけど交際前との印象と全然違う、時間が経つにつれて違和感が出てきたという経験、女性なら誰しもあると思います。
そこで今回は、そんな彼と「うまくいかない」と感じる瞬間について紹介します。
｜周りの人から交際を反対される
家族や友達から交際そのものを反対されるようなら、その恋は残念ながら「うまくいかない」でしょう。
例えば「彼氏が自分の親友の彼氏だったら、私は交際に賛成できるか？」と客観的に彼氏の言動をあらためて観察してください。
｜いざという時、いつも自分中心に行動する
いざという時の行動にこそ人の本性が出るものなので、彼氏が少し追い込まれると冷たい態度をしたり、自分の気に入らないことをされると暴言を吐いたりなどする傾向があるなら、残念ながら「うまくいかない」可能性が高いです。
普段心に余裕がある時には優しい男性であっても、そんな切羽詰まった状況の時の態度が男性の本性なので、「彼が変わることはない」と感じたら、スッパリと関係を切るようにした方がいいでしょう。
今回紹介した状況に直面しているなら、ズバリ彼氏との関係を見直すべき。「愛があればきっと変わってくれる」はほとんど期待できないのが現実ですよ。
🌼付き合っちゃダメだよ。女友達から交際を反対される「男性の特徴」