結婚前提？お金のルールは？全カップルが知っておきたい【同棲前】に確認すべきこと♡

好きな人と毎日一緒に過ごせる“同棲”は、多くのカップルにとって憧れですよね。でも、勢いだけで始めてしまうと、意外なところですれ違いが生まれてしまうことも。同棲を円満にスタートさせるためには、準備と心構えがとても大切です。今回は、同棲するまでに準備しておきたいことを体験談やインタビューをもとにご紹介します。

お互いの生活リズムや価値観をあわせる

同棲を始めて最初にぶつかるのが、生活のリズムの違いです。 たとえば、洗濯の頻度や掃除のタイミング、ゴミ出しのルールなど、このような生活習慣は育ってきた環境や価値観によって差が出やすい部分でもありますよね。 事前に「どちらがどんなことを担当する？」「朝型・夜型？」といった話しあいをしておくことで、同棲後のストレスを大きく減らすことができますよ。 すべてを完璧に分担する必要はありませんが、お互いに歩み寄る姿勢が大切です。

お金の管理方法を決めておく

同棲すると、家賃・光熱費・食費など、毎月の支出が発生します。 「どちらがいくら負担するか」「共有の口座を作るか」など、お金に関するルールはあらかじめ話しあっておくべき大切なポイントです。 「なんとなく」で始めてしまうと、後になって不満がたまりやすく、ケンカの原因になることも…。 金銭感覚の違いは、恋愛関係に大きな影響を与えるからこそ、オープンに話しあうことが重要です。

お互いの将来像を共有しておく

最も大切なのは、「なぜ同棲をするのか？」という目的をお互いにしっかり確認することです。 たとえば、「結婚を前提とした同棲」なのか、「まずは一緒に生活してみたい」なのか、同棲に対する温度感が違うと、後々のすれ違いにつながってしまいます。 また、仕事や住む場所、子どもに対する考え方など、将来に関する価値観を話しあっておくことも大切です。 今すぐ結論を出さなくても、「この人とどんな未来を描きたいか」を共有することで、同棲後の生活も安心することができるでしょう。 いかがでしたか？ 今回は、同棲をするまでに準備しておくことをご紹介しました。 「生活習慣や家事のこと」「お金のこと」「将来への気持ち」この3つを同棲前に話しあい、準備しておくことが円満な同棲生活のカギになります。 今回の記事を参考に、お互いのペースで前向きに同棲を考えてみてくださいね。 きっと、同棲後には明るい未来が待っていますよ。

ライター Ray WEB編集部