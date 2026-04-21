21日朝早く、航空管制システムにトラブルが発生し、小松空港など全国の空港で空の便の欠航や遅れが発生しています。



21日午前5時半過ぎ、国土交通省航空局の航空管制システムのトラブルで、羽田空港から飛行機が出発できない状態になったということです。



トラブルは5時間後の午前11時前に解消されましたが、全国的に欠航や遅延が発生。



小松発着便にも影響が出ました。

中條 栞 記者：

「午後1時すぎの小松空港です。羽田行きの便が欠航となり、こちらのロビーでは、再開を待つ利用者が多く見られています」





搭乗を待つ人：「困ってます。はい、困ってます。あした、ちょっと予定があるので仕事のほうで。できれば、きょう中に帰りたいんで」「出張帰りで、ちょうど小松から羽田に利用しようと思ってて、2～3時間待ったんですけど、やっぱりめどが立たないってことだったんで、もう新幹線に変えちゃおうって」午後5時半現在、日本航空では羽田・小松間の発着便で8便が欠航、1便が出発時刻未定に。全日空でも小松・福岡間で2便が欠航しました。その他の便も、機材繰りの影響で遅延が発生しています。