ノルディックスキー・ジャンプ女子でミラノ・コルティナ五輪で個人ノーマルヒルと混合団体で銅メダルを獲得した丸山希（27＝北野建設）が21日、長野オリンピックスタジアム（長野市）で行われた巨人―中日戦でファーストピッチを務めた。

丸山は長野県野沢温泉村出身で、始球式は人生初。故郷・長野県での凱旋登板に、大きな歓声を浴びてマウンドに登場した。

ポニーテールに背番号6のユニホーム姿で、昨季限りで引退した長野市出身の元巨人投手・直江大輔氏（25）を捕手役に山なりの投球を披露。見事な投球に拍手が送られる中、大役を終えた丸山はスタンドのファンに一礼し、笑みを浮かべてマウンドを下りた。

直江氏は現在、ジャイアンツアカデミーコーチを務めている。

始球式が決まった際には「この度、伝統ある巨人戦の始球式を務めさせていただき大変光栄です。普段は空を飛ぶスキージャンプをしていますが、マウンドに立つのはゲートに立つ時以上に緊張すると思います。ジャンプ同様、集中力を研ぎ澄ませ、勝利を願う真っ直ぐな一球を投じたいです。精一杯の“テレマーク”を決められるよう頑張ります！」とコメントしていた。