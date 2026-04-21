猫がおんぶをされたがる理由5選

1.高い場所から景色を眺めたい

猫は本能的に高い場所を好む習性があります。部屋全体を見渡せる飼い主さんの肩や背中は、猫にとって理想的な展望台です。外敵から身を守り、獲物を探しやすいという野生時代の名残でもあります。

2.飼い主さんを独占して甘えたい

大好きな飼い主さんの温もりを一番近くで感じたいという心理です。おんぶしてもらうことで、自分だけのものにしたいという独占欲を満たしています。また、飼い主さんへの強い信頼と愛情の表れといえます。

3.安心できる安全な場所にいたい

来客や大きな音など、何かに不安を感じている可能性があります。自分よりも大きな飼い主さんに守ってもらうことで、安心感を得ようとしています。背中に隠れることで、恐怖心から逃れようとしている状態です。

4.構ってほしいというサイン

退屈を感じていて、飼い主さんに遊んでほしいと要求している場合があります。背中に乗れば確実に気づいてもらえることを、猫は学習しています。言葉の代わりに体当たりして自己主張しているのです。

5.自分のにおいをつけて安心したい

猫には自分の縄張りを主張するために、においをつける習性があります。飼い主さんの体に自分の体をこすりつけることで、安心できる空間を作ろうとしているのです。これは猫なりの親愛の情を示す方法でもあります。

おんぶを要求する猫への上手な応え方

まずは気持ちを受け止める

猫がおんぶを要求してきたときは、まずその気持ちを受け止めてあげることが大切です。無理に引き離すと、猫は拒絶されたと感じて傷ついてしまうことがあります。

困ったときは別の方法で満たす

もし作業中などで困る場合は、優しく声をかけながら安全な場所に下ろしてあげるとスムーズです。その際、代わりにおもちゃで遊んだり、なでてあげたりすると猫の気持ちが満たされます。

怪我を防ぐための事前準備

爪が伸びていると飼い主さんが怪我をする恐れがあるため、定期的な爪切りを心がけましょう。猫の要求に応えつつ、お互いが怪我をしない環境を作ることが、長続きする信頼関係の秘訣となります。

まとめ

猫がおんぶをされたがる背景には、甘えたい気持ちや本能的な習性など、様々な心理が隠されています。愛猫の様子をよく観察して、その時々の気持ちに寄り添ってあげることが大切です。

言葉は通じなくても、こうした行動の一つひとつが、猫からの大切なメッセージです。お互いにとって心地よい距離感を見つけながら、温かい時間を過ごしていきたいですね。