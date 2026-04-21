社会民主党のラサール石井参院議員が2026年4月20日にXを更新。国会議事堂前デモの人数を巡る指摘に反論した。

「いやあんたら見たんかい」

発端となったのは、8日に行われたデモ「平和憲法を守るための緊急アクション」について、主催者が「参加者3万人」と発表したこと。

これについて14日放送の「ABEMA Prime」（ABEMA）で自民党の門寛子衆院議員が「そもそも3万人いないのに、なんで3万人と言うのか」と疑問を呈し、MCの田村淳さんも「（人数を）盛る必要が全くない」と首を傾げた。

その後、19日には国会前や大阪など全国各地で「改憲反対デモ」が行われ、主催者は参加者について、3万8000人だったと発表した。

ラサール氏は20日にXで「改憲反対デモ」について触れた上で、門議員や田村淳さんの発言について、「いやあんたら見たんかい。8千人の頃から見てるが、1万2千、2万4千、3万、3万8千と、見た目でも毎回確実に増えている」と反論した。

「マネージャーに指示されたグラドルがいたが、それと同じ匂い」

さらにラサール氏は、「別に数字が大事なのじゃないが、とにかく現場を見てから言ってくれ」と指摘。また、門議員の発言については、「デモを『ごっこ遊び』と言うのは、戦前からの労働運動の歴史、全ての市民運動、そして民主主義を全部敵に回す事になる」と批判した。

また、こうした発言について、「昔よく『さんま御殿』でマネージャーに『さんまさんに楯突いて嫌な感じで目立て』と指示されたグラドルがいたが、それと同じ匂い」とやゆしていた。