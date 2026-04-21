おうちで旅行気分を満喫！グルメからスイーツまで「台湾レシピ」5選を紹介

簡単&本格派！台湾グルメ&スイーツレシピ

GWなどの 連休 には、各地で 台湾 フェアといった海外グルメの イベント が多く開催されます。「おうちであの味を再現したい！」という方に向けて、定番から少し珍しい料理まで、人気の 台湾 レシピをご紹介。がっつりと食べられるメインや スイーツ など、おうちで旅行気分を満喫できるアイデアが満載です♪コーラで作る魯肉飯（ルーローハン）

台湾料理の定番といえば「魯肉飯（ルーローハン）」ではないでしょうか。@boku_5656

さんのレシピでは、コーラを使うのがポイント！ お肉はホロホロと柔らかくなり、スパイシーで本格的な風味に仕上がります。





意外にも甘ったるさはなく、豚肉の脂をしっかり落とすことでさっぱりといただけますよ♪ 連休 や週末の 食卓 を彩るメインに、ぜひ作ってみてください。魯肉飯（ルーローハン）｜ Instagram （@boku_5656）雞肉飯（ジーローハン）出典：https://www.instagram.com

少し珍しい台湾料理を味わうなら「雞肉飯（ジーローハン）」がおすすめ！ 茹でた鶏肉を細く割いてご飯にのせ、タレをかけた料理です。ルーローハンとはひと味違う、さっぱりとしたおいしさを楽しめます。



しっとりした鶏肉に、香ばしい鶏皮と旨みたっぷりの特製ダレが絡み、ご飯がどんどん進みそう♪ いつもの献立に飽きたときにも、ぜひ作ってみてほしいひと皿です。

台湾の定番朝ごはん「鹹豆漿（シェントウジャン）」。お酢と温めた豆乳を合わせることで、おぼろ豆腐のようなフルフルとした喉越しの良い食感に仕上がります。



夏のアレンジとして、甘いとうもろこしを使ったレシピでご紹介していますが、もちろんザーサイやねぎなど、ご家庭にあるお好みの具材でOK！ 桜エビや揚げ玉の旨みが染み出し、ほっとする味わい。毎日の朝食にもぴったりのレシピです。

シェントウジャン｜ Instagram （@ouchigohan.jp） 台湾 カステラ

極上のふわしゅわ食感がたまらない「台湾カステラ」もおうちで作れます。難しそうなイメージがありますが、ハンドミキサーを使えば楽ちんです♪ ＠kei_recipeさんのレシピは小麦粉の代わりに米粉を使っており、体に優しいところが嬉しいポイント。



焼き立ての甘い香りととろける口溶けに、大人も子ども大喜び間違いなし！ 休日のおやつ時間を彩る絶品スイーツです。

台湾の夜市気分を味わえる「台湾風ドーナツ」。ジップロックに材料を入れて揉むだけなので、洗い物も少なく手軽に作れます。揚げるときは袋の先を切ってクッキングシートに垂らすだけなので、ドーナツ型も不要です。



特製のサクサク生地を付けて揚げるひと手間で、お店のような絶妙な食感に！ 台湾茶と一緒にティータイムを楽しめば、旅行気分を満喫できそうです♪

いつもの味に飽きたら台湾料理もおすすめ

台湾フェアが多く開催されるタイミングで、自宅でも台湾料理に挑戦してみませんか？ エキゾチックな香りが食欲をそそる台湾料理は、日本人好みの味付けで、気軽に旅行気分を味わえますよ♪



定番のグルメからスイーツまで、どれも意外と簡単に作れるので、気になるレシピがあればぜひ作ってみてください。