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ゴールドの急落は「綱引き」が原因だった。有事における株と金の明暗を分けた真相を徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用アドバイザーのガーコ氏が、YouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」にて「株は最高値。金（ゴールド）はマイナス14%。差の真相は？」と題した動画を公開した。動画では、株価が史上最高値を更新する一方で、安全資産であるはずの金（ゴールド）の価格が下落している理由について詳しく解説している。



ガーコ氏によると、過去5年間、株とゴールドは「中央銀行の爆買い」「AIブーム」「FRBの利下げ期待」という3つの追い風を受けてともに上昇してきた。しかし、2026年4月にその均衡が崩れる。中東での有事による原油高騰がインフレ懸念を呼び、FRBの利下げ期待が後退したためだ。



同じ逆風下で、なぜ株だけが最高値を更新できたのか。ガーコ氏は3つの理由を挙げる。1つ目は、有事の停戦が引き起こす「綱引き」だ。株にとっては不安解消という一方向の追い風になるが、ゴールドにとっては「利下げ期待の復活」というプラスと「安全資産としての需要減」というマイナスが綱引き状態になるという。2つ目は「業績の有無」である。「たとえ金利が上がっても、企業の業績が良ければ株価は支えられる」が、利息を生まないゴールドには金利上昇の逆風を耐え抜く理由がない。3つ目は、トルコ中央銀行による約120トンもの大量売却や、米国のゴールドETFから約2兆円が流出するといった売り圧力の存在である。



しかし、ガーコ氏は決してゴールドの未来を悲観してはいない。主要な投資銀行6社すべてが2026年末のゴールド価格は「上がる」と予測している事実を紹介。「中央銀行の買いは続く」「準備資産としての地位が上がっている」とし、原油価格が落ち着けば再び上昇の条件が揃うと分析した。最後に「株が暴落した時のクッションとして持っているのか」と自身の投資目的を再確認するよう促し、目先の値動きに一喜一憂せず冷静に向き合うことの重要性を説いて締めくくった。