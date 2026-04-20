【ケイト】立体感をつくれるアイシャドウ2種類＆超極細芯″眉シャーペン″に新色仲間入り数量限定カラーも見逃せない。

グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は、2026年4月21日から「メロウブラウンアイズ」「ポッピングシルエットシャドウ」のアイシャドウと、「アイブロウペンシルスーパースリム0.8」の新色を店頭・WEBで順次発売します。

使いやすいカラーが続々登場

アイシャドウ2商品と、アイブロウ1商品からそれぞれ新色が登場。発売日は4月25日ですが、21日から順次店頭とWEBで展開されます。

ケイト メロウブラウンアイズ（新色２種）

透け感のあるブラウンと繊細パールで、自然に目もとを強調してくれる「メロウブラウンアイズ」から、こっくり深みのあるカラー2色が新登場します。

画像左の「BR-9 ピンクムースブラウン」は、やわらかい印象に仕上がるまろやかなピンクブラウン系カラー。画像右の「BR-10 グレージュムースブラウン」は、肌なじみが良く、目もとに自然な陰影感を演出します。重ねてもくすまない、クリアなツヤ感も魅力的。

価格は各色1320円（編集部調べ）。

＜数量限定＞ケイト ポッピングシルエットシャドウ（新色2種）

質感の差で立体感を引き立て、クリッと丸い目もと印象に仕上がる「ポッピングシルエットシャドウ」からは、"淡いのに盛れる"ピンクグレージュカラー限定色が登場します。

画像左の「EX-6 チュチュピンクポップ」は、ピンクグレージュ系のカラーでやわらかなニュアンスに。画像右の「EX-7 チュチュライラックポップ」は、上品な印象に仕上がるライラックグレージュ系です。

数量限定なので、気になる人は早めにチェックを。

価格は各色1540円（編集部調べ）。

ケイト アイブロウペンシルスーパースリム0.8（新色2色）

リアルな毛流れ眉が描ける0.8ミリの超極細芯"眉シャーペン"からは、使いやすいダーク系の新色が登場です。超極細なのに折れにくく、ウォータープルーフ＆皮脂・こすれに強いのも人気のポイント。

画像左の「BR-7 ココアブラウン」は、温かみを感じるブラウンカラーで自然な陰影に。画像右の「GY-1 ナチュラルグレー」は、落ち着いた印象のグレーカラーで、黒髪にも合う色味です。

価格は各色1100円（編集部調べ）。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部