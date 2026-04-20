【動画共有サイトにおける当社役職員等へのハラスメント行為に対する対応について】 4月20日 発表

スクウェア・エニックスは4月20日、「動画共有サイトにおける当社役職員等へのハラスメント行為に対する対応について」を公開した。

本内容は「ファイナルファンタジーXIV（FF14）」関係者の社会的評価を低下させる動画を公開した投稿者に対する対応の内容が記載されている。スクウェア・エニックスはこの投稿者に対し発信者情報開示請求を行ない、謝罪と解決金の支払い、ならびに今後の類似行為の禁止を含む和解に至ったことを明らかにした。該当の動画や投稿者のアカウントは公開が停止されているという。

スクウェア・エニックスは3月にもウェブサイト「ネトゲ速報（旧FF14速報）」の管理者に対し発信者情報開示請求を行なっている。今後も「カスタマーハラスメントに対する対応方針」に基づき、悪質なハラスメント行為に対して法的措置を含め厳正に対処していくとしている。

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