米国在住の女優・武田久美子が20日、自身のインスタグラムを更新。米米CLUBのダンサー・MINAKOとの2ショットを公開した。



【写真】ファンクで妖艶…世界観も似た２人の姿にファンからは「美魔女全開」

「楽しかった日本滞在中のスナップ写真 思えば10年以上一緒に楽しい時間を過ごしている米米CLUBの美奈子さんと」とつづり、4月中旬まで滞在した日本での一コマを投稿。カラフルなバーカウンターの前で、“お腹出し”妖艶スタイルの武田とオーバーオールにボーダー服でサムズアップするMINAKOが顔を寄せ合っている2ショットを披露した。



ゴージャスな目鼻立ちと茶色いロングヘアもよく似た2人。武田も「互いに顔が似ていると思っています。もし私に姉が居たら美奈子さんみないな感じなのでは?と 楽しいひと時でした」と“姉”との再会を満喫。ファンからは「お二人とも素敵です」「美魔女全開」「美奈子さん一度お目にかかったことがあります。お綺麗な方でした。久美子さんとお友達なのですね!嬉しいです」といったコメントが寄せられている。



武田は1989年に写真集「My Dear Stephanie」で披露したホタテの“貝殻ビキニ”が話題に。米米CLUは90年にリリースした「浪漫飛行」がミリオンセラーを記録し、92年の「君がいるだけで」はレコード大賞ポップス・ロック部門大賞を受賞するなど、同時代から活躍している。



（よろず～ニュース編集部）