株式会社CIOは、半固体系モバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 Pro SS10K」を4月15日（水）に発売した。

10,000mAhのモバイルバッテリー。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験をクリアした独自の半固体系バッテリーセルを採用。内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も備える。同社は、独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義している。

厚さ約17mmの薄型設計。バッテリー残量を1%単位で表示するデジタル残量表示にも対応する。

Qi2（最大25W）のワイヤレス充電に対応し、MagSafe対応iPhoneなどに磁気吸着させて充電できる。ワイヤレス充電は25Wと7.5Wの切り替えが可能。発熱を抑えたい場合には7.5Wを選択するなど、環境に合わせた使い方ができる。

USB Type-Cポート経由の有線接続では、最大35W出力に対応。ワイヤレスと有線の同時出力（USB Type-Cが15W、ワイヤレスが5W）にも対応し、本体の充電をしながら給電できるパススルー充電にも対応する。

カラーバリエーションはブラックとシルバー。

ブラック

シルバー

容量：10,000mAh 入力：5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A（最大30W） 出力：5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、20V/1.75A（最大35W）、PPS 5～11V/3A（最大33W）、ワイヤレス出力：最大25W（Qi2.2）、ワイヤレス+USB Type-C：5W+15W（5V/3A） 対応急速充電規格：PD3.0 充電時間：約140分（0～100%） ※使用環境により異なる サイクル回数：約400回 外形寸法：約101×70×17mm 重量：約225g 価格：8,580円