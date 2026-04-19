【父は偉い！タオパンパ】妻が夫立てる⇒子どもが父を尊敬する！…だよな？＜第11話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第11話 お父さんを尊敬すれば、家庭は円満
【編集部コメント】
「お父さん」というだけで尊敬に値する時代もあったのかもしれませんが、その価値観は現在では通じないのではないでしょうか。確かにマサトさんの言っていることも一理あります。お母さんがお父さんのことを尊敬して夫婦仲が良ければ、子どもも自ずと父親のことを尊敬するでしょう。そしてお母さんがお父さんのことを尊敬するのと同じくらい、お父さんもお母さんを尊敬することで、家庭が円満になる……そんな風に思います。いずれにせよ、ユカさんは自立した男性がお好みのようですよ。マサトさん。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第11話 お父さんを尊敬すれば、家庭は円満
【編集部コメント】
「お父さん」というだけで尊敬に値する時代もあったのかもしれませんが、その価値観は現在では通じないのではないでしょうか。確かにマサトさんの言っていることも一理あります。お母さんがお父さんのことを尊敬して夫婦仲が良ければ、子どもも自ずと父親のことを尊敬するでしょう。そしてお母さんがお父さんのことを尊敬するのと同じくらい、お父さんもお母さんを尊敬することで、家庭が円満になる……そんな風に思います。いずれにせよ、ユカさんは自立した男性がお好みのようですよ。マサトさん。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび