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「韓国人は毎日チマチョゴリを着る」は誤解だった…日本人が知らない現地のリアル

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「勘違いされがちな韓国文化5選。日本人の8割は知らない?!」と題した動画を公開した。動画では、日本人が抱く韓国のイメージと、実際の韓国社会のギャップについて、現地出身の視点から5つのポイントで解説。「韓国人は恋愛体質」「子供は全員勉強ばかりしている」といった通説に対し、データや実感を交えて「それはちょっとずれている」と指摘している。



まず取り上げられたのは「恋愛」について。韓国ドラマでは情熱的なアプローチが描かれることが多いが、パク氏は「実際は恋愛しない若者が爆増中」と語る。未婚率の上昇や合計特殊出生率の低下が示す通り、経済的なプレッシャーや責任の重さから、恋愛や結婚を「しない選択」をする人が増えているという。ドラマのような「愛の国」というイメージは、現代の若者事情とは乖離があるようだ。



次に「教育」についても言及。韓国の子供は全員が深夜まで勉強していると思われがちだが、実際は「二極化」が進んでいる。勉強に打ち込む層がいる一方で、早々に美容師やダンサー、YouTuberといった別の道を目指す子供も多い。学歴だけが人生ではないという価値観が広まり、多様な成功ルートが模索されている現状がある。



また、伝統衣装「チマチョゴリ」に関しては、「意外と着ない」というのが現実だ。日本人が京都で着物をレンタルするように、韓国人にとっても景福宮などの観光地で着る「イベント用の衣装」という位置づけに近い。ほとんどの家庭にはチマチョゴリ自体がなく、特別な行事以外で着る機会は稀だという。



さらに「北朝鮮」への関心についても、日本人の想像とは温度差がある。ミサイル発射のニュースがあっても、若者の反応は「あー、またね」程度。かつてのような統一への期待感は薄れ、経済格差やコストへの懸念から「統一する必要はないのではないか」と考える層が多数派になりつつあると解説した。



最後には「韓国ドラマの世界はファンタジー」と断言。財閥の御曹司との恋や記憶喪失といった劇的な展開はあくまで脚本の中の話であり、現実はもっと地味で忙しい日常が流れている。パク氏は「国は表紙だけで語られやすいが、中身はもっと分厚い」と述べ、イメージだけでなくリアルな韓国の姿を知ってほしいと呼びかけた。