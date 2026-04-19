楽天公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」

今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」のKAOさん、NANAKAさん、HARUKAさん、HARUさんのプロフィールを紹介する。

○KAOさん

宮城県出身のKAOさんは8月21日生まれ、ニックネームは「かおちゃん」。趣味はいろんなダンス動画を見ること。小学生の頃から楽天イーグルスチアダンススクールで9年間レッスンに励み、関東のプロスポーツチームのチアリーダーとして活動した経歴を持つ。

在籍2年目となる今季、キャプテンに抜擢された。キャプテンという存在について、KAOさんは「チームの顔となり、軸となり、同じ方向へ導く存在」だと考えている。「たくさんの貴重な経験と学びを得た1年間の経験を活かし、さらに成長したい」と意気込む。

○NANAKAさん

千葉県出身のNANAKAさんは11月28日生まれ、ニックネームは「なかさん」。趣味は岩盤浴、ショッピング。理想の休日の過ごし方も「岩盤浴と温泉を満喫する」ことだ。

在籍5年目を迎え、昨季に引き続きバイスキャプテンとしてチームを支える。「楽天イーグルスが日本一をつかむ景色をエンジェルスとして見たい」という思いを胸に今季に臨む。

○HARUKAさん

宮城県出身のHARUKAさんは6月26日生まれ、ニックネームは「はるぴょん、はるかさん」。趣味は動画鑑賞、散歩。

今季で在籍6年目、活動継続の裏には共に活動するメンバーや教え子であるJr.チアの生徒たち、そしてファンからの「続けてほしい」という温かい声があった。2026シーズンの自身に課していることをたずねると「感謝の気持ちを忘れず、前向きに楽しむ！ 苦しい瞬間があってもきっと自分の成長につながると信じて前向きに突き進んでいきます」と力強い言葉を寄せた。

○HARUさん

宮城県出身のHARUさんは3月13日生まれ、ニックネームは「おはる、はるちゃん」。趣味はドライブで、大好きなものには「激辛グルメ」を挙げる。

全日本大会3度優勝の社交ダンス経験を持つ実力派。今年で在籍4年目を迎えるが、活動継続の裏にあるのは「さらに成長した姿をお見せしたい」と語る高い向上心と「楽天イーグルスの日本一をエンジェルスとして後押ししたい」という熱い思いだ。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）