4月20日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、元プロ野球選手の長嶋一茂、糸井嘉男、内川聖一、西岡剛が登場！

今回は、日刊スポーツ、スポーツ報知、サンケイスポーツの記者全面協力のもと、10代〜60代の500人が選んだ“最高のホームラン”を、昭和・平成・令和 各時代の映像をふんだんに使い紹介していく。

数々の“球史に残るありえないホームラン”の映像とともに、ゲスト陣が打ったホームランの舞台裏についてもさまざまなエピソードが。

西岡は、阪神タイガース時代に行っていたホームラン後に客席へ向けて三本指を立てる「グラティポーズ」についてトーク。もともとは千葉ロッテマリーンズ時代の同僚・里崎智也のハンドサインから生まれたといい、阪神時代に行った所「球団で“グラティ”って商品化しよう」と広まるも…その後の顛末を語る。

そこで西岡は、松田宣浩の現役時代の有名なポーズ「“熱男”はいいんですか？」と、福岡ソフトバンクホークスで松田と同僚だった内川に質問。すると内川からは、松田の「準備力」についてのエピソードが!?

糸井からは、北海道日本ハムファイターズからオリックス・バファローズへ移籍した1年目、日本ハム戦で「絶対負けたくなくて」と意気込み、ホームランを打った際のエピソードが。しかし「喜びすぎて酸欠になって、途中交代しました」と思わぬ結末にスタジオも驚き。インタビューなどで数々の天然発言を残してきた“糸井伝説”も飛び出し、トークはさらに盛り上がる。

内川は「“大谷様”からホームランを打った」というエピソードが野球教室で一番盛り上がると明かす。「子ども達の目がすごいキラキラして、僕の教えを聞いてくれる」と語る内川。そこで、当時18歳でプロ1年目だった大谷翔平選手と対戦し打ったホームランの映像を紹介。内川の見事なバッティングには、一同は「完璧！」「これはびっくりしたね」と感嘆。

そのほか、ゲスト陣は乱闘が起こった時の舞台裏、夜遅くなった翌日のデーゲームの様子なども赤裸々にトーク！