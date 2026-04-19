ポムポムプリンと「マジアボタニカ」がコラボ可愛すぎるパケの化粧水は数量限定。

ウテナが展開するボタニカルスキンケアシリーズ「マジアボタニカ」は、2026年4月16日から「マジアボタニカ スキンコンディショナー」のポムポムプリン限定コラボパッケージ2種を数量限定で順次販売しています。

販売店舗によって異なるデザインにも注目

「マジアボタニカ スキンコンディショナー」は、ハトムギエキスと6種のハーブエキス（すべて保湿成分）を配合したロングセラー化粧水です。乾燥や肌あれを防ぎ、すこやかな素肌へと導いてくれるので季節の変わり目にもぴったり。

そんな人気アイテムと今年デビュー30周年となる「ポムポムプリン」がコラボし、2種類の限定デザインが登場しました。

どちらもやわらかいタッチで描かれた「ポムポムプリン」とお友だちのかわいらしさに癒されるデザインになっています。

・【マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ限定】マジアボタニカ スキンコンディショナー「ポムポムプリン」限定コラボパッケージ

ポムポムプリンと"チームプリン"デザインです。4月16日から順次、マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループの店舗限定で販売されます（一部店舗を除く）。

・【全国のドラッグストア・スーパー等】マジアボタニカ スキンコンディショナー「ポムポムプリン」限定コラボパッケージ

ポムポムプリンと、ハムスターのお友だち"マフィン"デザイン。4月20日から順次、全国のドラッグストア・スーパーで販売されています（一部店舗を除く）。

参考価格は、各825円。内容量は各500ml。

店頭展開日は店舗により異なります。

なお、どちらのデザインも4月23日からウテナ公式オンラインショップ（ウテナ楽天市場店／ウテナYahoo！店）で販売されます。

※価格は税込です。

（C）'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664719

東京バーゲンマニア編集部