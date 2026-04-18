知らないと危険...！？【カップルが直面しがち】な“3つの壁”って？関係が崩れる前にチェック

どんなに仲のいいカップルでも、付きあいが深まっていくなかで“壁”を感じる瞬間は必ずやってきます。最初は些細なすれ違いだったとしても、放っておくと関係にひびが入る原因にも…。でも、その壁は2人で乗り越えるからこそ、絆はもっと強くなるのです。今回は、ほとんどのカップルが直面する壁を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

価値観のズレ

「え、それって普通じゃないの？」「なんでそう思うの？」と、一緒に過ごす時間が長くなると、生活スタイルやお金の使い方、食べ物の好みなど、ちょっとした価値観の違いが見えてくることがあります。 最初は気にならなくても、積み重なると「彼とあわないかも…」と不安になることもありますよね。 でも、価値観の違いは悪いことではありません。 大事なのは、自分の価値観を押しつけず「彼と違っていても大丈夫」と思える余裕を持つことと、お互いの考え方に耳を傾ける姿勢ですよ。

連絡頻度や会うペースのズレ

連絡や会うペースに対する期待がズレるのは、意外と多いすれ違いの原因です。 彼にとっては「これが普通」でも、自分にとっては「ちょっと違う…」と感じてしまうこともありますよね。 この壁を乗り越えるには、「わたしはこう思う」と素直に伝え、彼の状況や考えを理解しようとすることが大切です。

マンネリ化

1番多くのカップルが直面するのが、「なんか最近ドキドキしなくなったかも…」というマンネリ化の壁。 付きあいが長くなると、一緒にいるのがあたりまえになり、最初の頃の新鮮さが薄れてしまうのは自然なことです。 でも、それは“終わり”ではなく“次のステージ”に進むためのサインかもしれません。 いつもと違うデートをしてみる、感謝の気持ちを改めて伝える、ちょっとしたサプライズをしてみる…こういった工夫が、2人の関係をリフレッシュさせてくれますよ。 いかがでしたか？ 今回は、ほとんどのカップルが直面する壁をご紹介しました。 どんなカップルにも壁はあるものです。 でも、その壁を“2人で乗り越えていく”ことで、関係はより深く強くなっていきますよ。

ライター Ray WEB編集部