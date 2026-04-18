犬がおもちゃを振り回す理由

1.犬本来の狩猟本能の名残による行動

犬がおもちゃを振り回すのは、犬本来の狩猟本能の名残による行動です。

愛犬に狩猟本能があるとは思えない…と感じるかもしれませんが、狩猟をして暮らしていた祖先から受け継いだ本能です。

狩猟では、獲物を捕らえた後、首をブンブンと振って仕留めます。おもちゃを振り回す行動は、獲物に致命傷を与えるための重要な動作なのです。

狩猟本能が強く残る犬の場合では、おもちゃの中に鳴き笛が入った、ピーピーと鳴るおもちゃが大好きです。

ピーピーという音が小動物の鳴き声に聞こえるため、狩猟本能が駆り立てられるのです。

2.達成感や満足感から嬉しくて興奮している

犬がおもちゃを振り回すのは、達成感や満足感から嬉しくて興奮しているからです。

飼い主が投げたおもちゃを上手くキャッチすることができた 飼い主と引っ張り合ったおもちゃを奪い取った

このようなとき、達成感や満足感から嬉しくて興奮し、おもちゃをブンブンと振り回すことがあります。

これもまた狩猟本能が関係しています。そして、犬と上手に遊ぶためのコツでもあります。

犬に達成感や満足感を与えつつ楽しんでもらうためには、犬の狩猟本能を利用するのです。「追いかけて捕まえた」「捕まえて仕留めた」などの成功体験をさせることです。

3.エネルギーやストレスを発散させるため

犬がおもちゃを振り回すのは、エネルギーやストレスを発散させるためです。

体力があり余っているとき、犬がおもちゃをブンブンと振り回してひとり遊びをすることがあります。雨の日など、お散歩に行けない日によく見られることがあります。

長時間のお留守番をさせてしまったとき、おもちゃを口にくわえてお出迎えをしてくれた犬が、そのおもちゃをブンブンと振り回すことがあります。

飼い主の帰宅が嬉しくて興奮していること、お留守番中の不安や退屈やストレスを発散していることが関係しています。

4.飼い主や家族の気を惹きたい

犬がおもちゃを振り回すのは、飼い主や家族の気を惹きたいからです。

犬がおもちゃをブンブンと振り回していると、思わず写真や動画を撮りたくなってしまうのではないでしょうか。

その姿を見て、家族みんなが笑ったり、一緒に遊んでくれたりし、賑やかな楽しい雰囲気に包まれるのではないでしょうか。

「こうすれば飼い主（家族）が喜んでくれる」ということを分かっているのです。犬にとっては、飼い主や家族とのコミュニケーション手段のひとつなのです。

愛犬に安全に遊んでもらうためにできる配慮

犬の口の中にすっぽりと入ってしまうことのないサイズのおもちゃを選びましょう。誤飲誤食による事故を防ぐためです。

犬がおもちゃを振り回して遊びたがっているときは、ぬいぐるみのようなやわらかい素材のおもちゃを用意しましょう。

ブンブンと振り回したとき、おもちゃが物に当たってしまうことがあります。物が破損し、その破片で犬が怪我をしてしまう恐れがあるため注意しましょう。

ブンブンと振り回したとき、おもちゃが口から離れ、飛んで行ってしまうことがあります。私は顔に飛んできたことがありますが、お互いが怪我をしないためにも、やわらかいおもちゃであるとよいと思います。

まとめ

犬がおもちゃを振り回す理由を4つ解説しました。

犬本来の狩猟本能の名残による行動 達成感や満足感から嬉しくて興奮している エネルギーやストレスを発散させるため 飼い主や家族の気を惹きたい

犬がおもちゃを振り回すことには、狩猟本能が深く関係しています。自然な行動であり、犬の心身の健康面にもよい影響をもたらす遊び方です。

おもちゃ選びは適切に、安全面に配慮しながら見守り、楽しく遊べるようサポートしましょう。