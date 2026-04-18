Photo: 田中 青紗

ROOMIE 2026年3月12日掲載の記事より転載

手帳を書くときに、シールやデザインペーパーなどを使ってデコレーションも楽しんでいます。

が、物が増えてきて「あのペンどこだっけ」「あのシールも使いたい」など、文具がごちゃついてきたなあ……と感じるようになりました。

そこで、手帳タイムで頻繁に使うアイテムをまとめて持ち運べるようにしたく、こちらの商品を導入してみました。

無印良品の「コレクションケース」

Photo: 田中 青紗

無印良品の「ポケットが選べるコレクションケース A5ワイド」です。

お気に入りのカードや切り抜きなどを収納できるケースです。

表面がクリア素材なので写真を入れても◎。

Photo: 田中 青紗 厚みはこのような感じ

専用リフィルを使って自分流にアレンジができるので、さまざまな使い方ができますよ。

6穴リング式・ポケット、メッシュケース付き

Photo: 田中 青紗

ケースを広げてみました。

6穴リング式でここにリフィルを入れてカスタマイズができます。

内側にポケットもついていて、手帳やノート、細々としたものが入れられます。

Photo: 田中 青紗

片面メッシュのケースも付いており、厚みのある道具も入れられそう。

このコレクションケースを使って、文具をすっきり整理していきましょう！

Photo: 田中 青紗

まずはメッシュケースに、ハサミやテープのり、修正テープなどを入れてみました。

思った以上にたっぷりと入ります。

ハンコやペンなどを入れてもいいですね。

Photo: 田中 青紗

左側のポケットにシールや手帳をイン。

Photo: 田中 青紗

右側のポケットにメモ帳やペン、ラベラーシール、マスキングテープなどを入れてみました。

まだ余裕があるので、リフィルを使わなくてもかなりの収納力があるケースだなと感じました！

Photo: 田中 青紗

表面には以前いただいた、かわいいフライヤーを入れてみました。気分に合わせて好きなポストカードを入れたいな。

専用リフィルでカスタマイズ

Photo: 田中 青紗

別売りの「ポケットが選べるシリーズ 専用リフィル A5ワイド用」を使って、カスタマイズができます。

今回私が購入したのは、「２ポケット ２枚入」「６ポケット ２枚入」です。

中に入れたものが傷つきにくく、透明度が高い素材です。

ポケットにはフラップが付いているので、入れたものが落ちにくい仕様になっていますよ。

Photo: 田中 青紗

リフィルのポケットサイズに合わせて、ステッカーやフレークシールを収納してみました。

このように小分けしておけば、使いたいシールがすぐに取り出せます。

Photo: 田中 青紗

見た目もかわいくなり、眺めるだけでも幸せになる〜。

Photo: 田中 青紗

Photo: 田中 青紗

2ポケットタイプには、デザインペーパーやシートシールを収納。

毎回ガサガサと探しながら使っていたので、入れておくだけで使い勝手がかなりアップしました。

Photo: 田中 青紗

お気に入りのキーホルダーをつけるのも◎

持ち運びしやすい

Photo: 田中 青紗

取っ手が付いているので、持ち運びもしやすいです。

場所を変えて作業したいときにぴったりですよ。

手帳タイムがスムーズになった

Photo: 田中 青紗

頻繁に使う文具をまとめたことで手帳やノートに書き込んだり、切り貼りしたりする作業が、よりスムーズに行えるようになりました！

リフィルを使えば収納力がアップすることはもちろん、並べているとコレクション欲も満たされますよ〜。

手帳タイムをスムーズにしたい方は、ぜひチェックしてみてください。