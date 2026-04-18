【衝撃】前代未聞のパフォーマンス！？LDH新星VS最強ものまね軍団カラオケバトル
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、「名曲10連発！最強ものまね軍団とカラオケパフォーマンスバトル」のロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
【動画】実はこんなことしてました！リル＆キドフェノが高校生に“卒業”サプライズ
芸能界最強ものまね軍団襲来！ LDH期待の若手グループLIL LEAGUE＆KID PHENOMENONの最強ボーカルチームが、特技を活かしたパフォーマンスで応戦します。
「リル・キドフェノチーム」は、リルから岩城星那さん、中村竜大さん、百田隼麻さん、キドフェノから遠藤翼空さん、山本光汰さんの5人。「最強ものまね軍団」は、ほいけんたさん、坂本冬休みさん、たむたむさんの3人。
「カラオケ歌唱点」100点に、審査員3名（ティモンディ・前田さん、エルフ・荒川さん、カラオケ館本部・野中さん）各20点の「パフォーマンス点」を加えた、合計160点満点でジャッジ。5戦行い、先に3勝したチームが勝利となります。
いつものカラオケ得点対決ではなく、今回は歌いながらパフォーマンスを行うバトル。星那さんは「いつもステージで歌いながら踊ったり、何かをするのが当たり前なので」と自信あり。
一方、ものまね軍団は、ものまねはオーバーに表現するため、カラオケの採点「ものまねすればするほど落ちる」とほいさん。パフォーマンスで加点を狙います。
最初の対決は、中村竜大さんVSほいけんたさん。
竜大さんは、平成リバイバルで今話題の曲、中西保志「最後の雨」で勝負。毎回、超高得点連発の歌唱点はもちろんのこと、パフォーマンスでは「味を変えて自分なりの表現を」と…
前代未満のパフォーマンスを披露!?
審査員の前田さんも「テレビで歌いながら〇〇してる人、初めて見た」と驚愕!?
荒川さんは、竜大さんの最後のパフォーマンスに「推しメン発見！」とメロメロ!?
対する、ほいけんたさんは、明石家さんまさんをはじめ桑田佳祐さん、沢田研二さんら30種類以上の声を操る、芸歴20年のベテラン。郷ひろみ「よろしく哀愁」。年間100ステージ以上のステージ歌唱で「やりすぎてるくらい歌ってる」という、郷ひろみ「よろしく哀愁」を。
イントロは“明石家さんま”の漫談から始まり“郷ひろみ”へ変貌。さすがのエンターテイナーぷりに一同は驚き＆拍手喝采。随所に笑いを交えたパフォーマンスに、リル＆キドフェノも立ち上がって大爆笑！
2戦目は、百田隼麻さんVS坂本冬休みさん。
隼麻さんが17歳だと知った坂本さんは「お母さん、いくつ？」と質問。「41歳です」と聞いて、お笑いの教科書のごとく“ガクッ”と崩れ落ちる坂本さんに一同爆笑。
隼麻さんは、上京する前の最後の音楽の授業でクラスメイトにサプライスで歌った川崎鷹也「サクラウサギ」で勝負。
当番組ではおなじみのアレ!?
「最初、上手くて鳥肌立って泣きそうになった」という荒川さんだったが、「途中からメッチャ腹立った」と!? 一体、何が起こった!?
対するのは、坂本冬美さん、八代亜紀さん、あいみょんさんら80以上の歌声を操る坂本冬休みさん。坂本冬美さんご本人からいただいたという着物で歌うのは!?
今夜から3週に渡って「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）で！ 放送後に「ギャラリー」にて、パフォーマンス部分も明かした写真を公開するので、もう一度記事を見に来てくださいね。
最新回は、「ネットもテレ東」、「TVer」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
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今回は、「名曲10連発！最強ものまね軍団とカラオケパフォーマンスバトル」のロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
【動画】実はこんなことしてました！リル＆キドフェノが高校生に“卒業”サプライズ
リル・キドフェノ＆ものまね軍団 カラオケパフォーマンスバトル
芸能界最強ものまね軍団襲来！ LDH期待の若手グループLIL LEAGUE＆KID PHENOMENONの最強ボーカルチームが、特技を活かしたパフォーマンスで応戦します。
「リル・キドフェノチーム」は、リルから岩城星那さん、中村竜大さん、百田隼麻さん、キドフェノから遠藤翼空さん、山本光汰さんの5人。「最強ものまね軍団」は、ほいけんたさん、坂本冬休みさん、たむたむさんの3人。
いつものカラオケ得点対決ではなく、今回は歌いながらパフォーマンスを行うバトル。星那さんは「いつもステージで歌いながら踊ったり、何かをするのが当たり前なので」と自信あり。
一方、ものまね軍団は、ものまねはオーバーに表現するため、カラオケの採点「ものまねすればするほど落ちる」とほいさん。パフォーマンスで加点を狙います。
最初の対決は、中村竜大さんVSほいけんたさん。
竜大さんは、平成リバイバルで今話題の曲、中西保志「最後の雨」で勝負。毎回、超高得点連発の歌唱点はもちろんのこと、パフォーマンスでは「味を変えて自分なりの表現を」と…
前代未満のパフォーマンスを披露!?
審査員の前田さんも「テレビで歌いながら〇〇してる人、初めて見た」と驚愕!?
荒川さんは、竜大さんの最後のパフォーマンスに「推しメン発見！」とメロメロ!?
対する、ほいけんたさんは、明石家さんまさんをはじめ桑田佳祐さん、沢田研二さんら30種類以上の声を操る、芸歴20年のベテラン。郷ひろみ「よろしく哀愁」。年間100ステージ以上のステージ歌唱で「やりすぎてるくらい歌ってる」という、郷ひろみ「よろしく哀愁」を。
イントロは“明石家さんま”の漫談から始まり“郷ひろみ”へ変貌。さすがのエンターテイナーぷりに一同は驚き＆拍手喝采。随所に笑いを交えたパフォーマンスに、リル＆キドフェノも立ち上がって大爆笑！
2戦目は、百田隼麻さんVS坂本冬休みさん。
隼麻さんが17歳だと知った坂本さんは「お母さん、いくつ？」と質問。「41歳です」と聞いて、お笑いの教科書のごとく“ガクッ”と崩れ落ちる坂本さんに一同爆笑。
隼麻さんは、上京する前の最後の音楽の授業でクラスメイトにサプライスで歌った川崎鷹也「サクラウサギ」で勝負。
当番組ではおなじみのアレ!?
「最初、上手くて鳥肌立って泣きそうになった」という荒川さんだったが、「途中からメッチャ腹立った」と!? 一体、何が起こった!?
対するのは、坂本冬美さん、八代亜紀さん、あいみょんさんら80以上の歌声を操る坂本冬休みさん。坂本冬美さんご本人からいただいたという着物で歌うのは!?
今夜から3週に渡って「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）で！ 放送後に「ギャラリー」にて、パフォーマンス部分も明かした写真を公開するので、もう一度記事を見に来てくださいね。
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