「君とじゃなきゃ意味がない」。男性が“結婚”を強く意識する女性の特徴
「結婚したいな」そう思える彼と付き合えているなら、今度は彼にも同じ気持ちになってもらいたいですよね。そんな時は、彼の心を自然に掴めるように努力してみましょう。そこで今回は、男性が“結婚”を強く意識する女性の特徴を紹介します。
頑張る自分を全力でサポートしてくれる
彼が何かに挑戦している時、目標に向かって努力している時こそ、あなたの出番。「応援してるよ」とメッセージを送ったり、彼の好物を差し入れしたり。彼が本当に必要としている時に、惜しみなく支えてあげることで「彼女は僕のことを理解してくれるかけがえのない存在」と感じさせましょう。ただし、余計なお節介にならないようだけ注意です。
愛情表現のキャッチボールができる
愛情表現はキャッチボールが大事。あなたから彼に「好き」「ありがとう」を伝えることはもちろん、彼からの愛情表現もしっかり受け取りましょう。彼が褒めてくれた時は「嬉しい！」、何かしてくれた時は「ありがとう、すごく助かった」と素直に喜びを表現するだけでOK。そして、すかさずあなたからも愛情を返すことで、お互いの気持ちがどんどん深まっていきます。
あなたの自然体の魅力を大切に
一番大切なのは、無理をしすぎないこと。「結婚したいから完璧な彼女になろう」と頑張りすぎると、疲れてしまうし、彼にとっても違和感のある存在に。料理が苦手なら一緒に作って楽しんだり、家事が完璧じゃなくても「一緒に住んだら楽しそう」と思ってもらえるような、リラックスした関係性を築くことが大切です。
彼があなたといる時に「居心地がいいな」「彼女となら将来も安心だな」と感じるようになると、自然と結婚を意識してくれるはず。あまり焦らず、今の関係を大切に育んでいってくださいね。
🌼末長い幸せを掴みたい。結婚を見据えて付き合える男性の「特徴」