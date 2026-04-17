彼氏に当てはまっていたら注意です。「浮気性な男性」に見られる特徴３つ
「私の彼氏に限って浮気なんて…」と思っていても、浮気されてしまう可能性はゼロではありません。
そこで今回は、「浮気性な男性」に見られる特徴を紹介するので、彼氏に当てはまっているなら注意しましょう。
｜断われない性格
彼氏が断われない性格なら少し注意が必要かも知れません。
例えば、友達から「飲みに行こう」と突然誘われた時、断れずに出かけるタイプなら注意した方がよいかもしれません。
｜交友関係が広い
交友関係が広い男性は女性との出会いも多くなるので、浮気する可能性は高いでしょう。
また、交友関係が広いと食事や飲み、遊びなどに誘われる頻度も多いので、特定の女性と親密になる機会も多いのです。
｜元カノともまだ繋がっている
「元カノとは別れても友達」といった男性も浮気しやすい傾向にあります。
女性関係を断ち切れないタイプなので、つい元カノと関係を持ってしまうことも。
また、そうした男性ほど寂しがり屋なところもあり、他の女性を求めやすい傾向もあるでしょう。
もし彼氏に今回紹介した特徴があるなら、すでに浮気の芽が出ていることもあるので、ぜひ彼氏の行動を注視していきましょうね。
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