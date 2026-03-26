東京レモンチェの新作アソートボックス♡ふわふわ食感と甘酸っぱさにときめく贅沢スイーツ

春から初夏へと移り変わる季節にぴったりな、爽やかなスイーツが登場しました。レモンスイーツ専門店「東京レモンチェ」から新発売されるアソートボックスは、ふわふわの軽やかな生地と甘酸っぱいクリームが絶妙に調和した贅沢な一箱。3種の異なる味わいが楽しめるので、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです♡心ときめくレモンの香りに包まれる、至福のひとときを楽しんでみませんか。

ふわふわ食感×爽やかレモン

東京レモンチェの魅力は、なんといっても“ふわっと軽いパフのような生地”。口に入れた瞬間、やさしくほどけるような食感とともに、レモンの爽やかな香りが広がります。

看板商品の「ふわふわレモンクリームサンド」は、甘酸っぱさと軽やかさのバランスが絶妙で、一度食べると忘れられない味わい。重たさを感じさせないので、ティータイムにもぴったりです。

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3種のフレーバーを堪能

今回のアソートには、個性豊かな3種類のフレーバーがラインアップ。

・ふわふわレモンクリームサンド：甘酸っぱいレモンクリームが主役の定番フレーバー

・春色いちごとレモン：いちご果肉とレモンピール入りのリッチなクリームで、華やかな甘酸っぱさ

・ぼくの抹茶レモン：濃厚な抹茶クリームにレモンピールを合わせた、大人の味わい

それぞれが異なる魅力を持ち、食べ比べも楽しい贅沢な内容です♪その日の気分に合わせて選べるのも嬉しいポイント。

ギフトにも嬉しいアソート詳細

「東京レモンチェ～ふわふわレモンクリームサンドアソート～」は、2サイズ展開で登場。

見た目も上品で、手土産やプレゼントにもぴったり。ポップアップショップや公式オンラインショップで購入できるため、気軽に手に取れるのも魅力です。

9個入：2,160円（税込）

内容：各3個／箱サイズ：約16.8×29.5×4.8cm

12個入：2,808円（税込）

内容：各4個／箱サイズ：約20.3×29.5×4.8cm

心ときめくレモンスイーツ時間

ふんわり軽やかな食感と、きゅんと甘酸っぱい味わいが楽しめる東京レモンチェの新作アソートボックス。3種のフレーバーが一度に楽しめる贅沢さは、日常を少し特別にしてくれます♡

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりな一箱。爽やかなレモンの香りに癒されながら、ほっとひと息つく時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。