SUPER BEAVERニューアルバム『人生』特典映像内容が解禁！日本武道館公演＆“友の会”ライブを収録

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SUPER BEAVERが6月24日にリリースするニューアルバム『人生』に収録される特典映像の内容が解禁となった。

■ライブバンドとしての魅力が存分に堪能できる特典映像

本作の初回生産限定盤A・Bには、2026年4月1日に開催された日本武道館公演『都会のラクダSP at 日本武道館 ～ラクダフロムトウキョウジャパン～』のライブ映像を、Blu-rayとDVDにそれぞれ収録。結成20周年を経て、22年目のスタートとして行われた本公演は、これまで積み重ねてきた歩みと、その先へ進もうとする彼らの姿が詰まった、圧巻のステージとなっている。

さらに、ファンクラブ盤（完全生産限定盤）には、2025年5月25日に代々木第一体育館にて開催された『“友の会” FCライブ 2025 ～第二回会員総会～』の模様をDVDに収録。20周年を迎えた彼らと、日頃から支えてきたファンクラブ会員とともに作り上げた、特別なライブの一夜が体感できる。

いずれの特典映像も、SUPER BEAVERのライブバンドとしての魅力が存分に堪能できる。ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『人生』

■【画像】SUPER BEAVER『人生』リリース告知

■関連リンク

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com/