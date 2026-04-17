SUPER BEAVERニューアルバム『人生』特典映像内容が解禁！日本武道館公演＆“友の会”ライブを収録
SUPER BEAVERが6月24日にリリースするニューアルバム『人生』に収録される特典映像の内容が解禁となった。
■ライブバンドとしての魅力が存分に堪能できる特典映像
本作の初回生産限定盤A・Bには、2026年4月1日に開催された日本武道館公演『都会のラクダSP at 日本武道館 ～ラクダフロムトウキョウジャパン～』のライブ映像を、Blu-rayとDVDにそれぞれ収録。結成20周年を経て、22年目のスタートとして行われた本公演は、これまで積み重ねてきた歩みと、その先へ進もうとする彼らの姿が詰まった、圧巻のステージとなっている。
さらに、ファンクラブ盤（完全生産限定盤）には、2025年5月25日に代々木第一体育館にて開催された『“友の会” FCライブ 2025 ～第二回会員総会～』の模様をDVDに収録。20周年を迎えた彼らと、日頃から支えてきたファンクラブ会員とともに作り上げた、特別なライブの一夜が体感できる。
いずれの特典映像も、SUPER BEAVERのライブバンドとしての魅力が存分に堪能できる。ぜひチェックしよう。
■リリース情報
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『人生』
■【画像】SUPER BEAVER『人生』リリース告知
■関連リンク
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
http://super-beaver.com/