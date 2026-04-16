残業代は出るはずだったのに「9時・18時で書いて」その一言で崩れた現実…面接では見抜けないブラック企業の実態【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
育児や日常をテーマにしたエッセイ漫画で知られるしゃけなかほい(@syake8989)さん。本記事では、実体験をもとに描かれた作品を通して、面接だけでは見抜けない“働く現場の現実”に迫る。何気ない日常の裏側に潜む違和感が、静かに輪郭を帯びていく。
■「今書いて」なぜ今？初日に抱いた違和感
面接を経て採用された会社で迎えた初出社の日。机の上に置かれていたのは、紙の出勤簿だった。上司からは「あ、それ9時18時で出勤時間書いて、押印して課長に出しておいて」と指示される。
まだ朝の時点で、すでに退勤時間まで記入するという不自然さに戸惑いながらも、「まだ朝ですけど、今ですか？」と問いかける。しかし返ってきたのは、無表情のままの「今」という一言だけだった。その瞬間、説明できない違和感が胸に残る。
■“残業代は出る”はずだった現実が崩れていく
面接では「残業代は出る」と説明されていた。しかし実際に働き始めると、日々の業務はサービス残業が前提となっていた。出勤簿に書かれた時間は、実態とはかけ離れている。
記録は存在するのに、現実はそこに反映されない。積み重なるズレはやがて限界に達し、しゃけなかほいさんは上司へ直接話をする決意を固めることになる。
■善意から生まれたルールが現場を縛るとき
学生時代のアルバイト先でも、似たような違和感を経験しているしゃけなかほいさん。スーパーでのレジ業務中、ポイント交換を巡るクレームがきっかけで、「うるさいお客さんがいたらスタッフが交換しに行ってあげて」といった対応が広がっていった。
もともとは一部の人への配慮だったはずが、やがてすべてのスタッフに求められるルールへと変わっていく。「それをやるからスタッフ全員がやらないといけなくなったのでは？」という疑問を抱きながらも、現場はその流れに従わざるを得なかった。
■見えないところで積み重なる“働きにくさ”の正体
しゃけなかほいさんは、ブラック企業の勤怠管理について「書く意味のない紙の出勤簿…不正しているのは従業員ではなく会社側だと思います」と語る。表向きは整っているように見える仕組みも、その実態が伴っていなければ意味を持たない。面接では見えなかった違和感が、日々の業務のなかで少しずつ明らかになっていく。
働き始めて初めて見える現実がある。その一つひとつが、働くということの難しさを静かに物語っている。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
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