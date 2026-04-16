夏休みの旅費を「数万円」浮かせる“裏ワザ”とは？「乗る日」より「買う日」が重要！ハワイ在住元テレ朝アナが解説
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（45歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第43回は、原油価格の高騰による燃油サーチャージの動向について綴っていただきます。（以下大木さん寄稿）
◆燃油サーチャージ、なぜ上がる？今知っておきたい対処法
海外旅行好きにとって、いま見逃せない関心事のひとつが「燃油サーチャージ」です。
ご存じの通り、背景にあるのは中東情勢の緊迫化。燃油価格は大きく高騰し、停戦合意への期待が高まる場面もありながら、いまだ先行きは不透明な状況が続いています。
その影響を受け、各航空会社では燃油サーチャージの値上げが相次いで発表されています。行き先によっては、何万円との違いが出てくる燃油サーチャージなので、時期を見極めながら賢く旅行をしたいと感じている人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、燃油サーチャージのカラクリと、知っておきたい賢い対策について解説します。
◆知っておきたい燃油サーチャージのカラクリ
そもそも燃油サーチャージとは、航空券の運賃とは別に、利用者が負担する“特別付加運賃”のことです。
航空会社が企業努力だけでは吸収しきれないジェット燃料の価格変動分を、運賃とは切り分けて利用者に負担してもらう仕組みになっています。
ただし、その価格は中東情勢のニュースに連動してリアルタイムで変わるわけではありません。実際には、過去一定期間の原油価格の平均をもとに算出され、数か月遅れて適用される仕組みです。
今回、2026年6月販売分から多くの航空会社が燃油サーチャージの大幅な値上げを予定しています。その背景にあるのが、先述通り、中東情勢の緊張による原油価格の高騰です。ホルムズ海峡の実質的な封鎖リスクなども影響し、ジェット燃料の価格が押し上げられています。
そして、この値上げが直撃するのが、まさにこれからの夏休みシーズン。
「なんだか急に高くなった」と感じるその裏側には、こうした世界情勢の動きがあります。当たり前のことではありますが、こうしたニュースに触れるたびに、私たちの暮らしと世界はつながっているのだと実感させられます。
◆知らないと損！燃油サーチャージは「いつ予約するか」で決まる
今後の中東情勢や燃油価格の動きは誰にも予測できません。そう考えると、燃油サーチャージはある意味、“タイミングを見極める小さな投資”とも言えるのかもしれません。
この燃油サーチャージで覚えておきたいのは、「飛行機に乗る日」ではなく、「航空券を発券した日」を基準に適用されるという点です。
つまり、6月から値上げが決まっていたとしても、それまでに航空券を購入しておけば、現行のサーチャージが適用されます。夏休みに海外旅行を考えている人は、遅くとも5月上旬までに予約しておくのがお得になります。
私自身、小学生の子どもが2人いますが、この年代になると航空運賃もしっかりかかります。そこに燃油サーチャージが上乗せされると、家族4人分では家計へのインパクトは決して小さくありません。
だからこそ、同じ旅行でも「いつ予約するか」で、数万円単位の差が出ることも。どうせ夏に行くなら、早めに決めておくほうが結果的にお得になるケースが多いのです。
◆航空券から学ぶ世界の動き
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
◆燃油サーチャージ、なぜ上がる？今知っておきたい対処法
海外旅行好きにとって、いま見逃せない関心事のひとつが「燃油サーチャージ」です。
ご存じの通り、背景にあるのは中東情勢の緊迫化。燃油価格は大きく高騰し、停戦合意への期待が高まる場面もありながら、いまだ先行きは不透明な状況が続いています。
その影響を受け、各航空会社では燃油サーチャージの値上げが相次いで発表されています。行き先によっては、何万円との違いが出てくる燃油サーチャージなので、時期を見極めながら賢く旅行をしたいと感じている人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、燃油サーチャージのカラクリと、知っておきたい賢い対策について解説します。
◆知っておきたい燃油サーチャージのカラクリ
そもそも燃油サーチャージとは、航空券の運賃とは別に、利用者が負担する“特別付加運賃”のことです。
航空会社が企業努力だけでは吸収しきれないジェット燃料の価格変動分を、運賃とは切り分けて利用者に負担してもらう仕組みになっています。
ただし、その価格は中東情勢のニュースに連動してリアルタイムで変わるわけではありません。実際には、過去一定期間の原油価格の平均をもとに算出され、数か月遅れて適用される仕組みです。
今回、2026年6月販売分から多くの航空会社が燃油サーチャージの大幅な値上げを予定しています。その背景にあるのが、先述通り、中東情勢の緊張による原油価格の高騰です。ホルムズ海峡の実質的な封鎖リスクなども影響し、ジェット燃料の価格が押し上げられています。
そして、この値上げが直撃するのが、まさにこれからの夏休みシーズン。
「なんだか急に高くなった」と感じるその裏側には、こうした世界情勢の動きがあります。当たり前のことではありますが、こうしたニュースに触れるたびに、私たちの暮らしと世界はつながっているのだと実感させられます。
◆知らないと損！燃油サーチャージは「いつ予約するか」で決まる
今後の中東情勢や燃油価格の動きは誰にも予測できません。そう考えると、燃油サーチャージはある意味、“タイミングを見極める小さな投資”とも言えるのかもしれません。
この燃油サーチャージで覚えておきたいのは、「飛行機に乗る日」ではなく、「航空券を発券した日」を基準に適用されるという点です。
つまり、6月から値上げが決まっていたとしても、それまでに航空券を購入しておけば、現行のサーチャージが適用されます。夏休みに海外旅行を考えている人は、遅くとも5月上旬までに予約しておくのがお得になります。
私自身、小学生の子どもが2人いますが、この年代になると航空運賃もしっかりかかります。そこに燃油サーチャージが上乗せされると、家族4人分では家計へのインパクトは決して小さくありません。
だからこそ、同じ旅行でも「いつ予約するか」で、数万円単位の差が出ることも。どうせ夏に行くなら、早めに決めておくほうが結果的にお得になるケースが多いのです。
◆航空券から学ぶ世界の動き